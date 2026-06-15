Kim Kardashian shfaqet në koncertin e Ariana Grande-s në Los Angeles, pamjet bëhen virale
Kim Kardashian dukej sikur po kalonte një nga netët më të bukura të jetës së saj teksa ndoqi turneun e ri të Ariana Grande-s në Los Angeles të shtunën mbrëma.
Ylli 45-vjeçar këndoi dhe vallëzoi gjatë koncertit në Crypto.com Arena, në qendër të Los Angeles, sipas videove që ajo publikoi në Instagram.
Kardashian nuk lejoi që ndonjë situatë e sikletshme e mundshme t’ia prishte atmosferën për faktin se si ajo ashtu edhe këngëtarja kishin qenë më parë në lidhje me Pete Davidson.
Miliarderja nuk ishte vetëm në këtë koncert pasi pranë saj shihej edhe aktorja e njohur Emma Roberts.
Grupin e saj e plotësonte edhe mikja dhe ish-asistentja e saj ekzekutive, Stephanie Suganami.
Megjithëse Kardashian është e njohur për veshjet e saj ekstravagante në publik, këtë herë ajo zgjodhi një paraqitje relativisht të thjeshtë, tërësisht në të zeza.
Ajo kishte veshur një bluzë të zezë prej dantelle dhe geta të zeza që përputheshin me të, ndërsa flokët e saj të zinj e me shkëlqim i kishte lënë të lëshuar.
Emma Roberts qëndronte pranë saj dhe binte më shumë në sy me një fustan veror me motive lulesh në ngjyrë vjollcë dhe të bardhë, ndërsa Stephanie Suganami ishte veshur e gjitha në të zeza dhe mbante syze dielli të mëdha, duke u përpjekur të kalonte pa u vënë re.