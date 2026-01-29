Kim Kardashian pyetet nëse bën punë shtëpia: Shkova në pazar për të blerë furnizime gjashtë vjet më parë
Kim Kardashian dhe Khloe Kardashian kanë zbuluar se cilat punë shtëpie i bëjnë vetë.
Konkretisht, ato folën në podkastin "Khloe In Wonderland", dhe në atë rast Khloe filloi me një seri pyetjesh të quajtura "Kur ishte hera e fundit".
Ajo e pyeti Kimin se kur i kishte bërë për herë të fundit disa nga punët e saj të përditshme.
Foto: Kim Kardashian/Instagram
"Mbaj mend që shkova në dyqan gjashtë vjet më parë, dhe para kësaj ndoshta përsëri 12 vjet më parë. Dua të dal për një shëtitje, kështu që do të shkoj përsëri. Shkoj në qendrat tregtare gjatë gjithë kohës, më pëlqen shumë kjo", tha ajo.
Më pas, Khloe e pyeti Kim-in se kur kishte pastruar me fshesë me korrent për herë të fundit, dhe ajo tha se i pëlqeu, por nuk e kishte bërë prej kohësh.
"Nuk jemi të paaftë, por mendoj se njerëzit mendojnë se kemi shërbëtorë ose dikë që punon për ne", tha ajo. /Telegrafi/
