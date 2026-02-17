Khamenei thotë se Irani mund të fundosë anijen luftarake amerikane - ndërsa bisedimet përfunduan në Gjenevë
Udhëheqësi suprem i Iranit paralajmëroi të martën se vendi kishte aftësinë të fundoste një anije luftarake amerikane të vendosur në Gjirin Persik, ndërsa bisedimet e reja midis dy palëve përfunduan në Zvicër.
Kërcënimi nga Ali Khamenei vjen pas një grumbullimi ushtarak nga Shtetet e Bashkuara në rajon, ndërsa presidenti Donald Trump shton presionin mbi Iranin për të arritur një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor.
Bisedimet e ndërmjetësuara nga Omani kishin për qëllim shmangien e mundësisë së veprimit ushtarak të SHBA-së, ndërsa Teherani po kërkon heqjen e sanksioneve të SHBA-së që po dëmtojnë ekonominë e tij.
Delegacionet e të dy vendeve u panë duke u larguar nga vendi i bisedimeve në rezidencën e ambasadorit të Omanit të martën pasdite, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Mes tensioneve në rritje me SHBA-në, Garda Revolucionare e Iranit nis stërvitjet në Ngushticën e Hormuzit
Trump kishte paralajmëruar për pasojat përpara bisedimeve nëse Teherani nuk arrin të arrijë një marrëveshje.
Ai ka kërcënuar vazhdimisht të ndërhyjë ushtarakisht, së pari për shkak të shtypjes vdekjeprurëse të Iranit ndaj protestuesve muajin e kaluar dhe më vonë për shkak të programit të tij bërthamor.
Uashingtoni ka nisur dy transportues aeroplanësh në rajon, me të parin, USS Abraham Lincoln me gati 80 avionë, të pozicionuar rreth 700 kilometra (435 milje) nga bregu iranian, treguan imazhet satelitore.
Vendndodhja e tij vendos të paktën një duzinë avionësh luftarakë amerikanë F 35 dhe F 18 në distancë goditjeje. Një transportues i dytë u dërgua në fundjavë ndërsa Trump rriti presionin.
"Nuk mendoj se ata duan pasojat e mosarritjes së një marrëveshjeje", u tha ai gazetarëve përpara bisedimeve.
Por Khamenei vazhdoi me retorikën e tij të ashpër pas fillimit të bisedimeve, duke thënë se Irani zotëronte armë të afta për të fundosur një anije luftarake amerikane.
"Ne dëgjojmë vazhdimisht se ata kanë dërguar një anije luftarake drejt Iranit. Një anije luftarake është sigurisht një armë e rrezikshme, por edhe më e rrezikshme është arma e aftë ta fundosë atë", citohet të ketë thënë ai në një fjalim.
Ai shtoi se Trump nuk do të kishte sukses në shkatërrimin e Republikës Islamike.
Irani ka këmbëngulur që bisedimet të kufizohen vetëm në çështjen bërthamore, megjithëse Uashingtoni më parë ka nxitur që të diskutohen tema të tjera, duke përfshirë programin e raketave balistike të Teheranit dhe mbështetjen për grupet e armatosura në rajon.
Ndërkohë, zëdhënësi i ministrisë së jashtme, Esmail Baghaei, tha të martën se heqja e sanksioneve duhet të jetë një pjesë integrale e çdo marrëveshjeje. /Telegrafi/