Mes tensioneve në rritje me SHBA-në, Garda Revolucionare e Iranit nis stërvitjet në Ngushticën e Hormuzit
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit filloi të hënën një stërvitje detare në Ngushticën strategjike të Hormuzit, raportuan mediat shtetërore.
Stërvitjet intensive, të quajtura "Kontrolli i Mençur i Ngushticës së Hormuzit", po kryheshin nga forcat detare të IRGC-së dhe nën mbikëqyrjen e kreut të IRGC-së, raportoi televizioni shtetëror, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Stërvitja synonte të testonte gatishmërinë e forcave operacionale përballë "kërcënimeve të mundshme të sigurisë dhe ushtarake", raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.
Pse është e rëndësishme koha e stërvitjeve?
Stërvitja vjen mes tensioneve në rritje me SHBA-në, si për programin bërthamor të Iranit ashtu edhe për përgjigjen e saj vdekjeprurëse ndaj protestave anti-regjim muajin e kaluar.
Bisedimet midis Uashingtonit dhe Teheranit mbi programin bërthamor të këtij të fundit kanë rifilluar së fundmi, pasi bisedimet e mëparshme dështuan kur Izraeli nisi sulme ndaj Iranit në qershor 2025, duke filluar një luftë 12-ditore e cila gjithashtu pa sulme amerikane në tre objekte bërthamore iraniane.
Një raund i ri bisedimesh do të mbahet në Gjenevë të martën, që do të ndërmjetësohet nga Omani, përcjell Telegrafi.
Ato vijnë pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi planet për të dërguar një aeroplanmbajtëse të dytë në Lindjen e Mesme në fund të javës së kaluar, ndërsa ai vazhdon të kërcënojë të godasë Iranin.
Pse është e rëndësishme Ngushtica e Hormuzit?
Mbështetësit e linjës së ashpër iraniane kanë kërcënuar të bllokojnë Ngushticën strategjike të Hormuzit, ndërsa tensionet me Uashingtonin u rritën.
Ngushtica e Hormuzit është një rrugë ujore kyçe që shtrihet midis Omanit dhe Iranit dhe lidh Gjirin Persik me Gjirin e Omanit dhe Detin Arabik.
Ajo madje përshkruhet si "pika më e rëndësishme e tranzitit të naftës në botë".
Vëllime të mëdha të naftës bruto të nxjerrë nga vendet e OPEC-ut si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti dhe Iraku nga fushat e naftës në të gjithë rajonin e Gjirit Persik dhe të konsumuara globalisht kalojnë nëpër ngushticë. /Telegrafi/