Aeroplanmbajtësja amerikane i afrohet Omanit, presioni mbi Iranin rritet
BBC Verify ka monitoruar forcimin e forcave ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme gjatë disa javëve të fundit, ndërsa Uashingtoni vazhdon të ushtrojë presion mbi qeverinë iraniane për programin e saj bërthamor.
Pas raportimeve se aeroplanmbajtësja amerikane USS Abraham Lincoln mbërriti në rajonin e Gjirit më 26 janar, BBC e ka lokalizuar atë në imazhet satelitore të kapura dje.
Aeroplanmbajtësja me energji bërthamore nuk ishte e dukshme në imazhe deri në atë moment.
Por, duke përdorur imazhe të disponueshme publikisht nga satelitët evropianë Sentinel-2, i jashtëm, të cilat përdoren gjerësisht për vëzhgimin e anijeve, Abraham Lincoln u identifikua në Detin Arabik - rreth 240 km larg brigjeve të Omanit.
Zyrtarët amerikanë kanë thënë gjithashtu se një aeroplanmbajtëse e dytë, USS Gerald R Ford, po vendoset për t'u bashkuar me anijen Abraham Lincoln dhe asetet e tjera ushtarake të vendosura së fundmi në rajon.
Ndryshe, ka pasur raportime se ushtria amerikane po planifikon një fushatë të mundshme të qëndrueshme kundër Iranit nëse presidenti Donald Trump urdhëron një sulm.
Trump ka kërcënuar vazhdimisht se do të sulmojë Iranin për shkak të programeve të tij bërthamore dhe të raketave balistike, duke paralajmëruar se dështimi i Teheranit për të arritur një marrëveshje do të ishte “shumë traumatik”. /Telegrafi/