Këto tri lule mbillen në maj dhe e mbajnë tarracën plot ngjyra gjithë verën
Po hyjmë në atë periudhë të vitit kur tarraca fillon të marrë shpirt. Nga saksi të zbrazëta dhe dhe i qetë lindin ngjyra, aromë dhe jetë. Maji është pikërisht ai çast
Dielli tashmë është mjaft i fortë, toka është ngrohur, ndërsa rreziku nga ngricat ka kaluar. Ky është sinjali që na jep natyra: tani është koha e duhur për t’i mbjellë lulet që do t’ju gëzojnë gjatë gjithë verës.
Nëse dëshironi që tarraca, ballkoni apo oborri juaj të duket i gjallë, i harlisur dhe i kujdesur, pa shumë mundim, tri lule pothuajse asnjëherë nuk zhgënjejnë: kadifeja, petunia dhe verbena.
Pse maji është muaji më i rëndësishëm për mbjellje
Në maj, lulet kanë kushte ideale për zhvillim: ngrohtësi të mjaftueshme, dritë më të gjatë gjatë ditës dhe temperatura më të qëndrueshme. Kjo do të thotë se ato zënë rrënjë më shpejt, forcohen më mirë dhe më vonë lulëzojnë më bujshëm.
Ajo që mbillni tani, mund ta shihni në shkëlqimin e plotë vetëm pas disa javësh.
Një këshillë e vogël që bën dallim: para mbjelljes, shkriftojeni mirë dheun dhe shtoni pak pleh organik ose pleh për lule. Kjo u jep bimëve një nisje më të mirë dhe i ndihmon t’i përballojnë më lehtë ditët e nxehta të verës, transmeton Telegrafi.
Kadifeja: energji e pandalshme ngjyrash
Kadifeja, e njohur botanikisht si Tagetes, është ndër lulet më mirënjohëse që mund të mbillni. Nëse kërkoni lule që u rezistojnë edhe temperaturave të larta, edhe kushteve jo gjithmonë ideale, ajo është zgjedhje shumë e mirë.
Ngjyrat e saj të verdha, portokalli dhe të arta i japin hapësirës ngrohtësi, gjallëri dhe pamje verore. Kadifeja lulëzon pothuajse pa ndërprerje deri në vjeshtë dhe nuk kërkon kujdes të ndërlikuar.
Pse është kaq e dashur?
• është shumë e qëndrueshme
• fillon të lulëzojë shpejt
• e duron mirë vapën
• përshtatet lehtë në saksi dhe në oborr
• ndihmon në largimin e disa dëmtuesve nga bimët përreth
Për ta pasur edhe më të bukur, largoni rregullisht lulet e thara. Kjo e nxit bimën të krijojë lule të reja dhe e mban më të rregullt pamjen e saj.
Kadifeja është ideale edhe për ata që nuk kanë shumë përvojë me lule. Edhe me kujdes të thjeshtë, ajo shpërblen me ngjyra të forta dhe lulëzim të gjatë.
Petunia: mbretëresha e tarracave dhe saksive të varura
Petunia, zakonisht Petunia hybrida, është një nga lulet më të dashura për tarraca, ballkone dhe saksi të varura. Nëse dëshironi pamjen e luleve që derdhen bukur mbi skajet e saksive, petunia është zgjedhje e pashmangshme.
Ajo krijon perde të pasura lulesh, të dendura dhe shumë zbukuruese, të cilat menjëherë tërheqin vëmendjen.
Petunitë vijnë në shumë ngjyra, nga tonet e buta e të çelëta deri te ngjyrat më të forta, si rozë, vjollcë, e kuqe, e bardhë apo të kombinuara. Për këtë arsye, ato përshtaten lehtë me çdo pamje tarrace, qoftë të thjeshtë, të ngrohtë apo shumëngjyrëshe.
Çfarë u nevojitet?
• shumë diell
• ujitje e rregullt
• dhe i lehtë dhe i ushqyeshëm
• plehërim herë pas here
• saksi me rrjedhje të mirë të ujit
Truku i kopshtarëve me përvojë është i thjeshtë: petunitë e duan ujin, por nuk e durojnë ujin e ndenjur. Prandaj, saksitë duhet të kenë vrima në fund, në mënyrë që rrënjët të mos kalben.
Në ditët shumë të nxehta, kontrollojini më shpesh, sepse dheu në saksi thahet më shpejt. Nëse i ujisni me kujdes dhe u siguroni dritë të mjaftueshme, petunitë do t’ju dhurojnë lulëzim të bollshëm gjatë gjithë verës.
Verbena: hijeshi natyrale që zgjat
Verbena (Verbena officinalis), është lule që i jep tarracës ose oborrit një hijeshi të natyrshme, paksa të egër, por shumë elegante. Lulet e saj të imëta krijojnë jastëkë të dendur e shumëngjyrësh, që zgjasin gjatë gjithë sezonit.
Ajo që e veçon është qëndrueshmëria ndaj temperaturave të larta dhe aftësia për të vazhduar lulëzimin edhe atëherë kur disa lule të tjera fillojnë të dobësohen.
Verbena duket bukur në saksi, në vazo të varura, në skaje oborresh apo e kombinuar me petuni dhe kadife. Nuk kërkon shumë hapësirë, por jep pamje të pasur.
Për lulëzim më të gjatë, mbajeni në vend me diell dhe mos e lini dheun të thahet plotësisht për shumë kohë. Edhe te verbena, largimi i luleve të vyshkura ndihmon që bima të mbetet më e freskët dhe më e pasur.
Si t’i kombinoni për një tarracë më të bukur
Nuk ka rëndësi vetëm çfarë mbillni, por edhe si i kombinoni lulet.
Disa rregulla të thjeshta bëjnë shumë dallim:
• kombinoni lule të ulëta me ato që varen
• luani me kontrastet e ngjyrave
• mos i mbingarkoni saksitë
• lini hapësirë që rrënjët të zhvillohen
• zgjidhni saksi me madhësi të përshtatshme
Më pak lule, por të vendosura mirë, shpesh duken më bukur sesa shumë lule të ngjeshura pa rend. Për shembull, petunitë mund të vendosen në skaje, kadifet në pjesën qendrore, ndërsa verbena mund të krijojë lidhjen e butë mes tyre.
Gabimet që shumëkush i bën në fillim
Nëse dëshironi që lulet të jenë të harlisura gjatë gjithë verës, shmangni disa gabime të shpeshta:
• ujitjen e tepërt
• lënien e bimëve pa ujë për ditë të tëra
• mbjelljen në dhe të rëndë dhe të ngjeshur
• vendosjen në hije të luleve që kërkojnë diell
• përdorimin e saksive pa rrjedhje të ujit
Lulet nuk janë shumë kërkuese, por kanë nevojë për kushtet bazë që të japin maksimumin. Pak diell, ujë i matur, dhe i mirë dhe pak vëmendje janë shpesh të mjaftueshme.
Përkujdesja e vogël që e zbukuron ditën
Ka diçka të veçantë në çastin kur çdo mëngjes i ujisni lulet, shikoni si kanë përparuar dhe vini re lulen e parë të re. Nuk është vetëm rregullim i hapësirës, por një zakon i vogël i përditshëm që sjell qetësi, kënaqësi dhe ndjesinë se po kujdeseni për diçka të gjallë.
Në fund, qëllimi nuk është të keni tarracë të përsosur. Qëllimi është të krijoni një hapësirë ku ndiheni mirë.
Me këto lule, kjo hapësirë shumë shpejt mund të kthehet në këndin tuaj të preferuar të verës, vendi ku pini kafen e mëngjesit, pushoni pas punës dhe ktheheni me dëshirë çdo ditë. /Telegrafi/