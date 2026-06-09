Gjatë ditës hapet, natën “lutet”: Bima mahnitëse që ndryshon pamje në errësirë
Me gjethe si të pikturuara dhe lëvizje të veçantë natën, kjo bimë dekorative është ideale për ambiente të brendshme, nëse i siguroni dritën dhe lagështinë e duhur
Kujdesi për bimën e lutjes në të vërtetë është mjaft i thjeshtë, por kjo nuk është arsyeja kryesore pse kopshtarët e duan kaq shumë. Këto bimë, të njohura edhe si maranta, janë ndër bimët më të mira të vogla për të sjellë ngjyrë dhe elegancë në shtëpi.
Pothuajse të bukura si xhamat me ngjyra, këto bimë tropikale kanë gjethe ovale, të gjelbra të ndezura, me damarë me ngjyra të vendosur në një model shumë të veçantë. Edhe pse herë pas here mund të nxjerrin lule të vogla të bardha ose vjollcë, zbukurimi kryesor i tyre mbeten gjethet.
Gjatë ditës, gjethet e këtyre bimëve të degëzuara të shtëpisë qëndrojnë të hapura dhe të shtrira, ndërsa natën ngrihen dhe mblidhen si duart në lutje.
"Gjethet janë të mrekullueshme. Dhe është kënaqësi të shohësh si ndryshojnë natën", thotë Lisa Eldred Steinkopf, blogere dhe ligjëruese.
Ajo thekson edhe një përparësi tjetër: "Marantat janë bimë të shkëlqyera të varura për ambiente të brendshme".
Edhe pse kujdesi për bimën e lutjes është relativisht i lehtë dhe ajo hyn në grupin e bimëve të shtëpisë që nuk kërkojnë shumë mirëmbajtje, është pak e ndjeshme kur bëhet fjalë për lagështinë e ajrit dhe ujitjen, transmeton Telegrafi.
Ku duhet vendosur bima e lutjes
Bimët e lutjes kanë nevojë për dritë mesatare deri të fortë, por jo të drejtpërdrejtë.
"Vendi përpara një dritareje nga lindja do të ishte i përsosur", thotë Steinkopf.
Megjithatë, duhet t’i mbani larg rrezeve të drejtpërdrejta të diellit, sepse ato mund të zbehin ngjyrën e gjetheve.
Temperaturat ndërmjet 15 dhe 24 gradë Celsius janë ideale, ndërsa çdo temperaturë nën 13 gradë ose mbi 32 gradë mund ta dëmtojë bimën. Meqenëse bimët e lutjes vijnë nga pjesët e ulëta të pyjeve tropikale, atyre u nevojitet edhe lagështi mjaft e lartë e ajrit.
Lagështinë mund ta rrisni duke përdorur lagështues ajri në dhomë, duke i vendosur bimët pranë njëra-tjetrës ose duke e vendosur vazon mbi një tabaka me guralecë. Për ta bërë këtë, vendosni një shtresë guralecësh në një enë të cekët, hidhni ujë deri afërsisht në gjysmën e lartësisë së guralecëve dhe vendoseni vazon sipër.
Sado joshëse të duket spërkatja e bimës me ujë, kjo nuk rekomandohet.
"Asnjëherë mos i spërkatni me ujë, sepse gjethet janë të prirura ndaj infeksioneve kërpudhore, ndërsa gjethet e lagështa e rrisin këtë rrezik", thotë Christopher Satch, hortikulturist dhe profesor në New York Botanical Garden.
Nëse kanë mjaftueshëm dritë, bimët e lutjes janë të shkëlqyera edhe për banjë. Dhe nuk ka nevojë të shqetësoheni për kafshët shtëpiake, sepse këto bimë nuk janë toksike për macet dhe qentë.
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Kujdesi për bimën e lutjes
Nëse dëshironi që bima juaj e lutjes të mbetet e shëndetshme, duhet t’i kushtoni vëmendje jo vetëm dritës, temperaturës dhe lagështisë, por edhe tokës, ujitjes dhe plehërimit.
Toka
Toka e zakonshme për vazo është e përshtatshme për bimët e lutjes, të cilat pëlqejnë tokë paksa acide.
Që toka të kullojë mirë, por njëkohësisht të mbajë lagështi, duhet të përmbajë perlit, grimca të vogla të bardha që krijojnë hapësira ajri dhe ndihmojnë që lagështia të shpërndahet në mënyrë të barabartë në substrat.
Uji
Këto bimë, që vijnë nga pyjet tropikale braziliane, kërkojnë një ritëm ujitjeje që e mban tokën të lagësht, por jo të mbingopur me ujë. Ujitja e pamjaftueshme është mënyra më e shpejtë për ta dëmtuar bimën.
Në pranverë dhe verë, ujiteni mirë bimën e lutjes kur thahet shtresa e sipërme e tokës, rreth 2.5 centimetra. Zakonisht kjo ndodh afërsisht një herë në javë. Nëse rritja e bimës ngadalësohet gjatë dimrit, zvogëlojeni ujitjen në një herë në dy deri në katër javë.
Bimët e lutjes janë të ndjeshme ndaj fluorit në ujin e rubinetit, prandaj mund të reagojnë më mirë ndaj ujit të filtruar.
"Uji i distiluar, uji i ambalazhuar, uji i pusit dhe uji i shiut janë zgjedhje më të mira për bimën sesa uji nga shumica e rubineteve", thotë Steinkopf.
Edhe pse shpesh thuhet se uji i lënë të qëndrojë mund t’i largojë kimikatet, kjo vlen vetëm për klorin, jo edhe për fluorin.
Plehërimi
Kujdesi për bimën e lutjes nuk kërkon shumë plehërim.
"Përdorni pleh standard në një të katërtën deri në gjysmën e fuqisë së rekomanduar, në çdo ujitje të katërt", thotë Steinkopf.
Nëse përdorni pleh të lëngshëm për bimë shtëpie që përzihet me ujë, përdorni gjysmën e sasisë së rekomanduar.
E rëndësishme është që plehërimi të bëhet sipas sezonit.
"Mos e plehëroni gjatë dimrit, përveç nëse bima tregon rritje të re", shton ajo. /Telegrafi/