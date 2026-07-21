Banja juaj nuk ka dritare? Këto pesë bimë jo vetëm që mbijetojnë, por lulëzojnë
Disa bimë nuk kanë nevojë për shumë dritë. Përkundrazi, lagështia e banjës i ndihmon të rriten më bukur dhe ta bëjnë hapësirën më të freskët e më relaksuese
Një banjë pa dritare nuk duhet të jetë domosdoshmërisht një hapësirë e errët dhe pa jetë. Me zgjedhjen e duhur të bimëve të brendshme, edhe një ambient me pak ose aspak dritë natyrale mund të shndërrohet në një kënd të gjelbër dhe relaksues.
Edhe pse asnjë bimë nuk mund të jetojë për një kohë të gjatë pa dritë, disa specie e tolerojnë shumë mirë hijen dhe lagështinë e lartë. Pikërisht për këtë arsye janë zgjedhja ideale për banjat me ndriçim të kufizuar.
Zgjidhni bimë që e duan lagështinë dhe hijen
Drita është e domosdoshme për fotosintezën, por disa bimë të brendshme mund të zhvillohen mirë edhe me ndriçim minimal. Për më tepër, lagështia që krijohet gjatë dushit apo banjës u përshtatet shumë, ndaj në banjë shpesh rriten më mirë sesa në dhomat e tjera.
Bima merimangë pastron ajrin dhe kërkon pak kujdes
Bima merimangë (Chlorophytum comosum) është një nga bimët më rezistente për ambiente të brendshme. Ajo toleron hijen, ujitjen e parregullt dhe ndryshimet e temperaturës, ndërsa njihet edhe për aftësinë e saj për të përmirësuar cilësinë e ajrit.
Për ta ruajtur ngjyrën e gjelbër të gjetheve, herë pas here vendoseni në një vend më të ndriçuar, transmeton Telegrafi.
Aspidistra mbijeton edhe me kujdes minimal
Aspidistra (Aspidistra elatior), e njohur edhe si bima prej hekuri, është jashtëzakonisht rezistente. Ajo rritet mirë në hije, nuk ka nevojë për ujitje të shpeshtë dhe mund ta zbukurojë shtëpinë për shumë vite me pak mirëmbajtje.
Epipremnum krijon shpejt një kënd të gjelbër
Nëse dëshironi një bimë kacavjerrëse, Epipremnum (Epipremnum aureum) është zgjedhje e shkëlqyer.
Në kushte me lagështi, zhvillon gjethe më të mëdha dhe më të shndritshme, duke krijuar një pamje dekorative në rafte ose duke u varur përgjatë murit.
Nëse banja nuk ka fare dritë natyrale, zhvendoseni herë pas here në një ambient më të ndriçuar ose përdorni një llambë LED për rritjen e bimëve.
Difenbahia është shumë dekorative, por kërkon kujdes
Me gjethet e saj të mëdha dhe motive tërheqëse, Difenbahia (Dieffenbachia) është ndër bimët më elegante të brendshme.
Ajo e pëlqen ngrohtësinë dhe lagështinë, por lëngu i saj mund të irritojë lëkurën dhe mukozën, ndërsa është toksik nëse gëlltitet nga fëmijët ose kafshët shtëpiake.
Nëse keni fëmijë të vegjël ose kafshë, është më mirë të zgjidhni një specie më të sigurt.
Fieri nefrolepis sjell atmosferë tropikale
Nefrolepis (Nephrolepis exaltata) është një fier që e adhuron lagështinë, prandaj në banjë rritet shumë më mirë sesa në shumicën e ambienteve të tjera.
Ka nevojë për ujitje të rregullt dhe kujdes të moderuar, por ju shpërblen me gjethe të dendura dhe dekorative që i japin hapësirës një pamje tropikale.
Kujdesi i duhur ua zgjat jetën
Për t'i mbajtur bimët të shëndetshme:
- Mos i vendosni vazot pranë radiatorëve ose ngrohëseve.
- Nëse mbi gjethe bien sapun ose detergjent, pastrojini me një leckë të lagur.
- Ujitini vetëm kur shtresa sipërfaqësore e dheut është tharë, sepse lagështia e tepërt është më e dëmshme sesa një periudhë e shkurtër thatësire.
- Në banjat pa dritë natyrale, zhvendosini herë pas here në një vend me ndriçim ose përdorni llamba LED të posaçme për rritjen e bimëve.
Me zgjedhjen e duhur dhe pak kujdes, edhe një banjë pa dritare mund të shndërrohet në një kënd të gjelbër, të freskët dhe relaksues që ndryshon plotësisht atmosferën e hapësirës. /Telegrafi/