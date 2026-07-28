Po shkoni me pushime dhe nuk ka kush t’jua ujitë lulet? Ky send i vjetër mund t’i mbajë gjallë
Një zgjidhje e thjeshtë, që shumica e kanë në shtëpi, mund ta mbajë dheun të lagësht për disa ditë dhe t’i mbrojë bimët nga tharja gjatë vapës
Kur mbërrijnë vapët e verës, shumë adhurues të luleve përballen me të njëjtin problem: si t’i mbajnë bimët të freskëta dhe të shëndetshme kur nuk janë në shtëpi për disa ditë. Ujitja e zakonshme shpesh nuk mjafton, veçanërisht kur temperaturat kalojnë 30 gradë dhe dheu në vazo fillon të thahet shpejt.
Megjithatë, zgjidhjen mund ta keni tashmë në banjë. Një peshqir i vjetër, të cilin nuk e përdorni më, mund të marrë një funksion të ri dhe të shndërrohet në një ndihmës të thjeshtë për ruajtjen e lagështisë në vazo.
Peshqiri i vjetër si sistem i vogël ujitjeje
Në vend që ta hidhni peshqirin e konsumuar, mund ta përdorni si një lloj “fitili” të improvizuar për bimët. Parimi është i thjeshtë: pëlhura thith ujin dhe e përcjell gradualisht drejt dheut, duke ndihmuar që rrënjët të marrin lagështi edhe kur ju nuk jeni aty.
Për këtë truk ju nevojiten vetëm një peshqir i vjetër pambuku dhe një enë me ujë.
Priteni peshqirin në shirita të gjatë. Njërin skaj futeni thellë në dheun e vazos, ndërsa skajin tjetër vendoseni në enën me ujë pranë bimës. Pëlhura do ta tërheqë ujin gradualisht dhe do të ndihmojë që dheu të mbetet i lagësht, transmeton Telegrafi.
Truku ideal para se të niseni në udhëtim
Kjo metodë e thjeshtë mund të jetë veçanërisht e dobishme kur largoheni për fundjavë ose për pushime dhe nuk dëshironi t’i kërkoni dikujt që të vijë çdo ditë për t’jua ujitur bimët.
Para se t’i lini bimët vetëm, ujitini mirë, kontrolloni nëse shiriti i peshqirit është në kontakt të plotë me dheun dhe vendoseni enën me ujë në një pozicion të qëndrueshëm pranë vazos.
Kjo metodë jep rezultatet më të mira te bimët që e duan dheun mesatarisht të lagësht. Te bimët që preferojnë tokë më të thatë, duhet pasur kujdes me sasinë e ujit, në mënyrë që rrënjët të mos qëndrojnë vazhdimisht në lagështi. /Telegrafi/