Një nga lulet më helmuese në botë rritet edhe në kopshte: Shenjat e para që nuk duhen shpërfillur
Aconitum napellus, e njohur si monkshood ose wolfsbane, përmban aconitine, një helm të fuqishëm që mund të prekë nervat dhe zemrën
Ka bimë që duken krejtësisht të pafajshme, por fshehin toksina jashtëzakonisht të rrezikshme. Njëra prej tyre është Aconitum napellus, e njohur si monkshood, wolfsbane ose “helmetë murgu”, një lule dekorative që konsiderohet ndër bimët më helmuese zbukuruese.
Me lulet e saj ngjyrë blu të errët ose vjollcë, ajo duket elegante dhe tërheqëse, prandaj shpesh mbillet në kopshte. Mirëpo, të gjitha pjesët e bimës janë toksike, sidomos rrënjët. Sipas qendrës Poison Control, aconitine është përbërësi më i rrezikshëm i kësaj bime, sepse vepron si helm për zemrën dhe sistemin nervor.
Pse është kaq e rrezikshme?
Rreziku kryesor vjen nga aconitine, një neurotoksinë dhe kardiotoksinë shumë e fuqishme. Helmimi ndodh më së shpeshti pas gëlltitjes së pjesëve të bimës, por kontakti me lëkurën nuk duhet nënvlerësuar. Royal Horticultural Society e klasifikon këtë bimë si toksike nëse hahet dhe këshillon shmangien e kontaktit me lëkurën, si dhe përdorimin e dorezave gjatë trajtimit.
Rreziku është më i madh nëse lëkura ka prerje, gërvishtje, nëse ka kontakt të gjatë me bimën ose nëse lëngu i saj prek lëkurën, transmeton Telegrafi.
Shenjat e helmimit
Simptomat mund të shfaqen shpejt, sidomos pas gëlltitjes. Ato mund të përfshijnë:
ndjesi djegieje, shpimi ose mpirjeje në lëkurë, mpirje të buzëve dhe gjuhës, marramendje, të përziera dhe të vjella, dobësi muskulore, vështirësi në frymëmarrje, rrahje të shpejta ose të ngadalësuara të zemrës dhe çrregullime të ritmit kardiak. Studimet toksikologjike përshkruajnë se helmimi nga Aconitum mund të shkaktojë simptoma gastrointestinale, neurologjike dhe çrregullime serioze të zemrës.
Në rastet e rënda, pasojat mund të jenë kërcënuese për jetën.
Çfarë duhet të bëni nëse e prekni?
Nëse e keni prekur aksidentalisht, lani menjëherë zonën me shumë ujë dhe sapun. Mos e fërkoni fort lëkurën. Mos prekni sytë, hundën ose gojën pa i larë mirë duart. Nëse rrobat ose dorezat kanë qenë në kontakt me bimën, hiqini me kujdes dhe lajini.
Nëse shfaqen mpirje, marramendje, të vjella, vështirësi në frymëmarrje ose çrregullime të zemrës, duhet kërkuar menjëherë ndihmë urgjente mjekësore.
Përfundim
Aconitum napellus është shembull i qartë se bukuria e një bime mund të jetë mashtruese. Nuk është e nevojshme të krijohet panik, por kjo lule nuk duhet prekur pa doreza dhe nuk duhet mbajtur në vende ku mund të arrihet lehtë nga fëmijët ose kafshët shtëpiake. /Telegrafi/