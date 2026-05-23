Truku i zgjuar për lulet e ballkonit: Vendoseni këtë në vazo para verës dhe bimët nuk do të vyshken
Një trik i thjeshtë mund të ndihmojë që dheu në vazo të mbetet më gjatë i lagësht gjatë ditëve të nxehta
Kur nisin ditët e para serioze të verës, shumë persona që mbajnë lule në ballkon përballen me të njëjtin problem: dheu në vazo thahet pothuajse brenda pak orësh, ndërsa bimët fillojnë të varen dhe të humbin lulet e tyre të bukura.
Veçanërisht të ndjeshme janë vazot e varura, të cilat gjatë ditës ekspozohen drejtpërdrejt ndaj diellit dhe erës.
Ndërsa shumë njerëz përpiqen ta zgjidhin këtë problem me ujitje të përditshme, kopshtarët me përvojë vitet e fundit përdorin gjithnjë e më shpesh një trik të thjeshtë që mund të ndihmojë që dheu të mbetet i lagësht më gjatë.
Pjesa më interesante është se për këtë nuk ju duhet asgjë e shtrenjtë, por vetëm një sfungjer i zakonshëm kuzhine.
Ky trik i vogël është bërë mjaft i përhapur te dashamirët e luleve të ballkonit, sepse mund t’i ndihmojë bimët t’i përballojnë më lehtë temperaturat e larta dhe të vuajnë më pak gjatë ditëve më të nxehta.
Pse lulet vyshken kaq shpejt gjatë verës?
Gjatë verës, dheu në vazo më të vogla e humb shumë shpejt lagështinë, sidomos në ballkone të kthyera nga jugu, në vazo të varura, gjatë ditëve me erë dhe shumë të nxehta, si dhe kur bimët qëndrojnë drejtpërdrejt në diell.
Meqenëse rrënjët nuk kanë shumë hapësirë, bima mbetet shumë më shpejt pa ujë, prandaj gjethet dhe lulet fillojnë të vyshken.
Pikërisht për këtë arsye, shumë njerëz kërkojnë mënyra për ta mbajtur lagështinë në dhe sa më gjatë, transmeton Telegrafi.
Sfungjeri si rezervuar i vogël uji
Kopshtarja Elizabeth McCoy, themeluese e projektit “A Forest Garden”, ka treguar se sfungjerët e zakonshëm të kuzhinës mund të ndihmojnë që dheu të mbetet i lagësht shumë më gjatë.
Siç shpjegon ajo, sfungjeri thith ujin e tepërt gjatë ujitjes dhe më pas e lëshon gradualisht në dhe, kur bima fillon të thahet.
Në këtë mënyrë, rrënjët kanë një burim shtesë lagështie edhe gjatë vapës së madhe.
Si përdoret ky trik?
Procedura është shumë e thjeshtë.
Mjafton të merrni sfungjerë të zakonshëm kuzhine, pa kimikate dhe pa detergjentë, t’i prisni në copa më të vogla dhe t’i vendosni në fund të vazos. Një pjesë mund ta vendosni edhe pranë anëve të vazos, aty ku dheu thahet më shpejt.
Më pas hidhni dheun dhe mbillni bimën si zakonisht.
Kur t’i ujitni lulet, sfungjerët do të mbajnë një pjesë të ujit dhe do ta lëshojnë ngadalë gjatë ditës.
Cilat bimë e pëlqejnë veçanërisht këtë trik?
Kjo metodë funksionon veçanërisht mirë te barbarozat, petuniat, surfinia, begoniat, lulet e varura dhe bimët në vazo më të vogla.
Këtyre bimëve gjatë verës më së shpeshti u mungon lagështia, sepse dheu nxehet dhe thahet shumë shpejt.
Truke shtesë që lulet e ballkonit ta përballojnë verën
Kopshtarët me përvojë këshillojnë që lulet të ujiten herët në mëngjes ose në mbrëmje, të shmanget ujitja në diell të fortë, të largohen rregullisht lulet dhe gjethet e thata, të përdoren vazo me kullim të mirë dhe herë pas here të shtohet pleh ushqyes për bimë me lule.
Edhe pse ky trik nuk mund ta zëvendësojë plotësisht ujitjen gjatë vapës së madhe, shumë persona pohojnë se bën dallim të madh dhe ndihmon që bimët të mbeten të shëndetshme, të dendura dhe plot lule edhe në mes të verës. /Telegrafi/