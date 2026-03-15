Këshilltari i Kurtit pas dakordimit me BE-në për serbët: Tani radha e arsimit dhe shëndetësisë
Këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, Jeton Zulfaj, ka deklaruar se gjatë një mandati të qeverisë janë mbyllur strukturat paralele serbe që kanë funksionuar në Kosovë për rreth dy dekada.
Përmes një postimi në Facebook, Zulfaj theksoi se tani ka nisur procesi i integrimit të sektorëve të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Republikës së Kosovës.
Sipas tij, procesi do të fillojë me evidentimin e institucioneve për të vazhduar drejt legalizimit dhe përfshirjes së plotë në sistemin ligjor të Kosovës.
“Strukturat paralele të Serbisë që funksionuan për 20 vite në Kosovë, përfshirë 12 vite pas pavarësisë, u mbyllën në një mandat të Qeverisë Kurti. Tani ka nisur procesi i integrimit të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Republikës së Kosovës. Ky proces fillon nga nesër përmes evidentimit drejt legalizimit dhe përfshirjes së plotë në sistemin legal të Kosovës”, ka shkruar ai.
“E ata që për 20 vite ruajtën status quo-në e strukturave paralele, le t’i ruajnë edhe statuset nga dje dhe sot. Do t’u duhen më vonë”, ka shkruar tutje ai.
Deklarata vjen një ditë pasi Qeveria e Kosovës ra dakord që të lëshojë leje të përkohshme qëndrimi për 12 muaj për pjesëtarët e komunitetit serb, që nuk kanë dokumente të Kosovës, dhe t’i njohë kartat e identitetit të lëshuara nga autoritetet serbe, gjëra që do t’i zbusin pasojat e zbatimit të plotë të Ligjit për të huajt dhe për automjetet.