Kërkesa e shtrenjtë e Lamborghinit u zgjidh me një pjesë të lirë nga Ford Focus
Një pronar i Lamborghini Aventador i vitit 2015 dhe një mekanik vunë re një problem në sistemin e emetimeve (EVAP) të automjetit, i cili shkaktonte rrjedhje dhe dritë paralajmëruese në panelin e instrumenteve.
Zëvendësimi i kapakut të rezervuarit të karburantit duhej të zgjidhte këtë problem, por çmimi i pjesës origjinale që kërkuan servisët ishte më shumë se 1200 dollarë - shumë për një kapak relativisht të vogël.
Në vend që ta blinte kapakun origjinal me çmimin e lartë, mekaniku hapi pjesën dhe vuri re se gjatë brendshme plastike ishte shënuar “FoMoCo”, shkurtesë kjo për Ford Motor Company – diçka që nuk pritej të gjendej në një super‑veturë luksoze.
Kërkimi i mëtejshëm tregoi se pjesa e brendshme plastike ishte identike me atë të kapakut të një Ford Focus evropian, i cili në treg kushton vetëm rreth 40 dollarë.
Mekaniku përdori atë pjesë të lirë nga Ford, e bashkoi me trupin elegant prej alumini të kapakut origjinal të Aventador‑it dhe rregulloi probleme me EVAP‑in për rreth 100 dollarë – më shumë se dhjetë herë më lirë se zëvendësimi i plotë me pjesë origjinale.
Kjo histori tregon se edhe në automjetet luksoze, disa komponentë mund të jenë praktikisht të njëjta me ato në veturat më të përditshme, por me çmime shumë herë më të larta kur shiten nën emrin e një marke prestigjioze. /Telegrafi/