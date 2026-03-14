Kërcënimi prej 30 milionë eurosh: UEFA nën presionin më të madh ndonjëherë për shkak të Izraelit
Organi evropian i futbollit (UEFA) mund të mbetet pa përfitime tatimore multimilionëshe nëse nuk vendos sanksione ndaj Izraelit. Përfaqësuesit në kantonin zviceran të Vaud, ku ndodhet selia tatimore e UEFA-s, nisën një rezolutë duke vënë në pikëpyetje statusin e tyre për shkak të mungesës së reagimit ndaj vuajtjeve të palestinezëve.
Sipas gazetës prestigjioze franceze L'Equipe, mungesa e sanksioneve sportive kundër Izraelit për shkak të luftës në të cilën, sipas autoriteteve palestineze, vdiqën të paktën 70,000 njerëz në Gaza, shkaktoi një reagim të ashpër nga përfaqësuesit zviceranë.
Politikanë nga lëvizje të ndryshme të krahut të majtë paraqitën një rezolutë me titull: "A plotësohen ende kushtet për përjashtimin tatimor të UEFA-s?".
Kjo çështje, e cila do të jetë në rendin e ditës të parlamentit lokal të martën, mund ta trondit shumë mirë institucionin evropian të futbollit të kryesuar nga Aleksander Ceferin. Nismëtarët besojnë se lehtësimet tatimore nuk janë më të justifikuara sepse UEFA, duke mbyllur sytë ndaj ngjarjeve në Lindjen e Mesme, nuk po përmbush një nga misionet e saj themelore - promovimin e paqes.
420 lojtarë futbolli janë vrarë në Palestinë që nga fillimi i luftës në vitin 2023. Përveç kësaj, theksohet se disa klube izraelite luajnë ndeshjet e tyre në shtëpi në territoret e pushtuara, gjë që është një shkelje e së drejtës ndërkombëtare.
Ndërsa lobimi te udhëheqësit e UEFA-s për një bojkot ose përjashtim të plotë të Izraelit nga garat evropiane po intensifikohet, rezoluta e përfaqësuesve zviceranë përfaqëson goditjen më konkrete deri më tani që mund t'i kushtojë shtrenjtë organizatës.
Nëse rezoluta miratohet, heqja e përfitimeve tatimore do t'i kushtonte UEFA-s rreth 30 milionë euro në vit, dhe këto janë vlerësimet e shtëpisë kryesore të futbollit evropian.
March 14, 2026
Megjithatë, ky nuk është problemi i vetëm. Një arsye shtesë për panik në Nyon është mundësia që administrata tatimore e kantonit të Vaud të fillojë të "krehë" në detaje të gjitha të ardhurat e UEFA-s, të cilat arrijnë në një shifër të pabesueshme prej pesë miliardë eurosh në vit.
Edhe pse deri më tani, pavarësisht apeleve të emrave të njohur të futbollit si Pep Guardiola dhe Eric Cantona, qëndrimi i UEFA-s ndaj Izraelit nuk ka ndryshuar, mbetet të shihet nëse goditja ndaj buxhetit dhe "diplomacia e parave" do të sjellë ndryshime. Përgjigjet e para do të dihen tashmë të martën. /Telegrafi/