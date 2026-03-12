Kenia arreston një burrë që përpiqej të kontrabandonte mbi 2,000 milingona të gjalla në bagazhin e tij
Një burrë u arrestua me më shumë se 2,200 milingona të gjalla në bagazhin e tij në aeroportin kryesor të Nairobit këtë javë, mes një rritjeje të rasteve të kontrabandës së insekteve në Kenia.
Shtetasi kinez Zhang Kequn, 27 vjeç, u arrestua në Aeroportin Ndërkombëtar Jomo Kenyatta të martën, ndërsa po përpiqej të largohej nga vendi, treguan dosjet gjyqësore të para nga Reuters të enjten.
Zyrtarët e imigracionit shënuan një "urdhër ndalimi" në pasaportën e Zhang, pasi ai i shpëtoi arrestimit në Kenia vitin e kaluar, transmeton Telegrafi.
Adhuruesit e milingonave paguajnë shuma të mëdha për të mbajtur koloni në enë të mëdha transparente të njohura si formikariume, të cilat ofrojnë një dritare të mirëfilltë në strukturat dhe sjelljet komplekse shoqërore të specieve.
Vitin e kaluar katër burra u gjobitën me 7,700 dollarë secili për përpjekjen për të trafikuar mijëra milingona të vlefshme për ekosistemin e Kenias, në një rast që ekspertët thanë se sinjalizoi një ndryshim në biopirateri nga trofe si fildishi i elefantit në specie më pak të njohura.
Hetuesit thanë se një kontroll i bagazhit të Zhang zbuloi 2,238 milingona, përfshirë 1,948 të paketuara në tuba dhe pjesën tjetër në tri "letra të buta".
Ata thanë se Zhang kishte qenë në Kenia për dy javë dhe kishte përmendur tre bashkëpunëtorë që e furnizonin me milingonat. /Telegrafi/