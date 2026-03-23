Kelly Osbourne i jep fund fejesës me Sid Wilson
Kelly Osbourne, vajza e Ozzy dhe Sharon Osbourne, i ka dhënë fund fejesës me Sid Wilson, vetëm shtatë muaj pasi ata u fejuan.
“Kelly dhe Sid kanë vendosur ta anulojnë fejesën e tyre. Kelly është në një gjendje shumë të keqe pas vdekjes së babait të saj.
Procesi është shumë i vështirë për të dhe ajo ka bërë gjithçka që mundet për ta përballuar atë”, tha një burim për Daily Mail.
Ai shtoi se ata kishin kohë që përballeshin me probleme në marrëdhënie dhe se gjërat nuk ishin ashtu siç dukeshin.
"Ata u përpoqën t'i zgjidhnin gjërat, veçanërisht për shkak të fëmijës, por në fund vendosën që ndarja ishte mënyra më e mirë për të ecur përpara", tha ai.
Ish-çifti ka një djalë, Sidney, të cilin e mirëpritën në nëntor 2022.
"Kelly ka kaluar shumë gjëra vitin e kaluar.
Pavarësisht gjithçkaje, ajo mbetet e kthjellët dhe tani po përqendrohet te vetja dhe roli i saj si nënë", tha ai.
Ata u takuan në vitin 1999, kur 'Slipknot' ishin në turne si pjesë e festivalit muzikor 'Ozzfest'.
Në janar 2022, ata njoftuan se ishin bashkë. U fejuan shtatë muaj më parë, por dashuria e tyre nuk zgjati. /Telegrafi/