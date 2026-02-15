Katër gola por pa fitues: Napoli dhe Roma pajtohen me nga një pikë
Napoli dhe Roma kanë ndarë pikët në super derbin italian të xhiros së 25-të në La Liga.
Përballja mes dy gjigantëve ishte tepër e zjarrtë, me epilogun përfundimtar që doli të jetë 2-2.
Roma mori herët epërsinë përmes Donyell Malen që shënoi nga afërsia pas asistimit të Bryan Zaragozas (7’).
Sidoqoftë, Napoli u këndell përmes supergolit të Leonardo Spinazzolas nga distanca (40’).
Amir Rrahmani ishte i pafat duke bërë një ndërhyrje brenda zonës, ku gjyqtari akordoi penallti. Nga pika e bardhë i pagabueshëm doli të jetë Malen për ta rikthyer epërsinë.
Përpos penalltisë, kapiteni i Kosovës edhe pësoi lëndim kësisoj u detyrua të largohet nga fusha.
Megjithatë, Napoli s’u dorëzua dhe Alisson Santos me një tjetër gol të bukur e barazoi rezultatin (83’).
Napoli kësisoj mban pozitën e tretë me 50 pikë, tre mbi Romën./Telegrafi