Kate Hudson mahnit me bikini gjatë pushimeve familjare në Bregun e Amalfit
Kate Hudson po shijon pushimet verore në Bregun e Amalfit, ku është fotografuar së bashku me familjen, duke tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj plot stil.
Aktorja 47-vjeçare u shfaq me bikini të vogla me print gepardi, ndërsa relaksohej në një jaht dhe shijonte ujërat e kristalta të Italisë.
Ylli i “Running Point” kaloi ditën mes banjave të diellit dhe zhytjeve në det, ndërsa në disa momente u pa duke u argëtuar me një tub lundrues, shkruan DailyMail.
Me flokët biondë të lëshuar dhe buzëqeshjen karakteristike, Hudson dukej në formë të shkëlqyer.
Në këtë udhëtim ajo shoqërohej nga i fejuari i saj, muzikanti Danny Fujikawa, dhe tre fëmijët e saj.
Çifti u pa duke kaluar momente të qeta së bashku në kuvertën e jahtit, ndërsa më vonë ndaluan për drekë në restorantin e njohur Lo Scoglio, një nga destinacionet e preferuara të shumë personazheve të famshëm.
Pushimet e aktores vijnë pak javë pasi Netflix konfirmoi rinovimin e serialit “Running Point” për një sezon të tretë.
Hudson rikthehet në rolin e Isla Gordon, presidentes së një ekipi profesionist basketbolli, një personazh i frymëzuar pjesërisht nga historia e Jeanie Buss, presidentes së Los Angeles Lakers.
Së fundmi, aktorja ka folur edhe për mënyrën se si e përjeton kalimin e viteve, duke thënë se e ka përqafuar procesin e plakjes dhe ndihet mirë me veten në këtë etapë të jetës së saj. /Telegrafi/