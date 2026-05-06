‘Kastori i tërbuar’ sulmoi fëmijën 8-vjeçar dhe të tjerë – detaje dhe pamje nga një ngjarje e pazakontë në një liqen në New Jersey, SHBA
Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në një liqen në New Jersey, ku një kastor “i tërbuar” sulmoi një djalë 8-vjeçar dhe disa persona të tjerë.
Incidenti ndodhi në Liqenin Henry, ndërsa djali ishte duke peshkuar me familjen e tij.
Sipas policisë lokale, fëmija u përpoq të largohej, por u rrëzua dhe kafsha e kafshoi në kofshë.
Të afërmit dhe miqtë ndërhynë menjëherë, duke e goditur kastorin për ta larguar, ndërsa pamjet dramatike tregojnë përpjekjet e tyre për ta neutralizuar.
Djali u dërgua në spital, ndërsa gjendja e tij nuk është bërë ende e ditur.
Autoritetet konfirmuan se kafsha rezultoi pozitive me tërbim dhe paralajmëruan qytetarët që të raportojnë çdo kontakt të mundshëm.
Disa persona të tjerë që ndodheshin pranë liqenit u kafshuan gjithashtu dhe po marrin trajtim mjekësor. /Telegrafi/