Kapet në Prishtinë i shumëkërkuari me urdhër arrest ndërkombëtar për trafikim narkotikësh
Një person i kërkuar me urdhër arrest ndërkombëtar nga Gjermania është arrestuar në Prishtinë gjatë një operacioni të Policisë së Kosovës.
Sipas njoftimit zyrtar, aksioni është realizuar më 8 prill 2026 nga Ekipi për Gjurmimin e Personave me Fletarrest Vendor dhe Ndërkombëtar, i cili ka arritur të lokalizojë dhe ndalojë të dyshuarin.
Autoritetet bëjnë të ditur se i arrestuari kërkohej nga shteti gjerman për vepra penale që lidhen me trafikimin e narkotikëve. Gjatë legjitimimit, ai ka paraqitur dokumente identifikimi të huaja me të dhëna që dyshohet se i përkasin një personi tjetër.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent nga Departamenti për Krime të Rënda, i cili ka vendosur masën e ndalimit ndaj të dyshuarit.
Pas arrestimit, personi është dërguar në Qendrën e Ndalimit, ku pritet të vazhdojnë procedurat e mëtejme ligjore në koordinim me autoritetet vendore dhe ndërkombëtare.
Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në luftimin e kriminalitetit dhe në bashkëpunimin ndërkombëtar për kapjen e personave të kërkuar.