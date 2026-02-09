Kapet 26-vjeçari, i dënuar për keqpërdorim seksual të të miturve
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dënuar me tre vjet burgim për veprën penale “Keqpërdorim seksual i personave nën moshën 15 vjeç”.
Sipas njoftimit të Policisë, arrestimi është realizuar nga Njësia për Realizimin e Urdhëresave, në kuadër të Stacionit Policor Veriu në Prishtinë.
Personi me inicialet E.M., 26 vjeç, ishte në kërkim dhe pas lokalizimit është ndaluar dhe dërguar për vuajtje të dënimit sipas vendimit gjyqësor.
Policia e Kosovës ka falënderuar qytetarët për bashkëpunimin dhe ka riafirmuar përkushtimin për garantimin e sigurisë publike, parandalimin e rreziqeve dhe zbulimin e veprave penale që cenojnë rendin dhe qetësinë publike. /Telegrafi/
