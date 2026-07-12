Kanye West reagon pas koncertit në Tiranë: Faleminderit Edi Rama dhe Shqipërisë për mikpritjen
Reperi amerikan, Kanye West, ka reaguar pas koncertit të tij në Tiranë, duke shprehur mirënjohjen për kryeministrin Edi Rama dhe për gjithë Shqipërinë.
Përmes një postimi në platformën X, artisti shkroi: “Faleminderit Edi Rama dhe gjithë Shqipërisë që ndërtuat një stadium dhe më mirëpritët në vendin tuaj të bukur".
Reagimi i West vjen pas performancës së tij në kryeqytetin shqiptar, e cila u shoqërua me interes të madh nga publiku dhe vëmendje të gjerë në rrjetet sociale.
Thank you Edi Rama and to all of Albania for building a stadium and welcoming me into your beautiful country
— ye (@kanyewest) July 12, 2026
Koncerti u cilësua si një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore të organizuara në Shqipëri, duke tërhequr mijëra spektatorë dhe duke sjellë jehonë edhe jashtë vendit.
Më herët, Rama mbrojti organizimin e koncertit pas kritikave të shumta, duke thënë se ngjarje të tilla ndihmojnë në promovimin e Shqipërisë dhe krijojnë ndikim ekonomik për sektorë të ndryshëm.
Me mesazhin e tij, Kanye vlerësoi mikpritjen e Shqipërisë dhe organizimin e eventit, duke e përshkruar vendin si një destinacion të bukur për t’u vizituar.
Koncerti i artistit amerikan u kthye kështu jo vetëm në një ngjarje muzikore, por edhe në një moment që solli vëmendje ndërkombëtare për Shqipërinë. /Telegrafi/