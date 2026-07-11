ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Reperi i njohur amerikan, Kanye West, është pritur nga kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, pak para koncertit të tij në vend.

Lajmin e ka bërë publik vetë Rama, i cili ka ndarë në rrjetet sociale një video nga takimi me artistin.

Në pamjet e publikuara, kryeministri shihet duke i prezantuar Westit disa elemente të kulturës dhe historisë shqiptare.

Kanye West ka mbërritur në Shqipëri për koncertin që do të mbahet mbrëmjen e së shtunës në “Eagle Stadium”, në Kashar.

Për shkak të organizimit të aktivitetit, Policia e Tiranës ka vendosur kufizime të përkohshme në qarkullimin e automjeteve në zonën përreth autostradës Tiranë-Durrës.

“Eagle Stadium” është ndërtuar në një hapësirë prej rreth 65 mijë metrash katrorë. /Telegrafi/


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