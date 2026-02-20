Kandidati për asambleist i LVV-së u arrestua me lëndë narkotike, LVV nis procedurën e trajtimit të rastit
Zëdhënësi i Lëvizjes Vetëvendosje, Arlind Manxhuka, tha për KosovaPress se Komisioni Disiplinor ka nisur procedurën e trajtimit të rastit të Kushtrim Ramadanit, kandidat për asambleist në Komunën e Prishtinës nga radhët e Vetëvendosjes, të cilit dyshohet se i janë gjetur lëndë narkotike në lokalin e tij.
“Nga ne varet se si përgjigjemi karshi asaj që ndodh. Në këtë drejtim, me të marrë lajmin për këtë rast, organi përkatës në LVV, Komisioni Disiplinor, ka nisur procedurën e trajtimit të rastit. Sigurisht, vendimi do të jetë në përputhje me rregulloren dhe i ngjashëm me raste të tilla, siç është suspendimi nga anëtarësia deri në vendimin e organeve të drejtësisë”, tha Manxhuka.
Ai gjithashtu tha se Policia dhe Prokuroria merren me personat që kryejnë veprimtari të paligjshmne.
“Një subjekt politik nuk i zëvendëson organet shtetërore si Policia dhe Prokuroria, rrjedhimisht, ne nuk mund ta dimë paraprakisht se kush merret me çfarë veprimtarie të paligjshme. Po ta dinim, puna do të ishte e thjeshtë”, tha
Kushtrim Ramadani është arrestuar. Me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.
“Mbrëmjen e kaluar është arrestuar një i dyshuar në rrugën “Andrea Gropa” në Prishtinë, pas kontrollit të kryer në lokalin e tij. Sipas raportit policor, gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar katër gramë që dyshohet të jetë kokainë, një peshore digjitale, tre fishekë, një revole, 1300 euro dhe dy telefona”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.