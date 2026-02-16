Kamioni i vogël Kei shndërrohet në një shtëpi të vogël me rrota
Harrojeni RV-të masive që kërkojnë një patentë për punë të rënda dhe një parking të dedikuar.
Japonia ka zakon t'i zgjidhë problemet duke i zvogëluar ato, dhe mikro-kamperi me bazë kei është një shembull i shkëlqyer, transmeton Telegrafi.
Hyrja më e fundit është Dune Rover, i quajtur edhe Katana Mini, nga Direct Cars, i cili e kthen pjesën e pasme të një kamioni Daihatsu Hijet në diçka që kalon për një dhomë hoteli kompakte.
Pjesa e jashtme ka një përfundim Raptor rezistent ndaj gërvishtjeve, të shoqëruar me thekse të zeza në parakolp, fellne aliazhi dhe panele metalike të ngurtësuara.
LED shtesë në çati përforcojnë pamjen e ashpër, megjithëse një komplet ngritjeje dhe goma më të forta do ta bënin premtimin e udhëtimit në terrene malore të ndihej pak më bindës.
Qasja në kabinë bëhet nëpërmjet një dere hyrëse të pasme me shkallë elektrike. Sapo të hyni brenda, ju përshëndet një atmosferë komode e ngjashme me kamerierët e nivelit të lartë, të kompresuar vetëm në dimensione që ju kujtojnë se ky është ende një kamion kei.
Zona e ngrënies përmban një tavolinë dhe dy divanë që shndërrohen në një krevat dopio duke rirregulluar jastëkët. Sipër kabinës, një krevat i dytë dopio shfrytëzon hapësirën e shtuar vertikale.
Në teori, Dune Rover mund të akomodojë deri në katër persona, megjithëse do të ishte një vend i ngushtë. Dy prej tyre do të kishin nevojë edhe për transport alternativ, pasi Hijet mbetet një makinë me dy vende.
Pavarësisht sipërfaqes së ngushtë, kompania ka futur disi një lavaman, një mikrovalë, një frigorifer 35 litra, një ekran televizori, hapësirë ruajtjeje nën shtrat, ndriçim ambienti dhe madje edhe një njësi kondicioneri. Ekziston gjithashtu një panel kontrolli dhe shumë porta USB për të mbajtur pajisjet e të gjithëve aktivë.
E vetmja gjë që mungon është një tualet ose dush, megjithëse të presësh që të dyja në një kabinë të kësaj madhësie mund të jetë paksa e tepërt.
Të gjitha pajisjet mundësohen nga një bateri litium-jon 100Ah që mund të përmirësohet në 200Ah. Koha e funksionimit jashtë rrjetit mund të zgjatet më tej me panelet diellore opsionale 100W.
Nëse Dune Rover ju duket paksa shumë aventuresk, Direct Cars ofron edhe PLAT, një tjetër kamper të bazuar në Hijet, i projektuar me fokus në përdorimin urban.
Ai miraton një dizajn më aerodinamik për kabinën, rrota të ndryshme dhe një ngjyrë të zezë dhe të argjendtë. Gjithashtu shton një derë anësore, një tendë dhe një zonë kuzhine më të madhe.
Të dy kamperët ruajnë bazat standarde të kamionit Daihatsu Hijet. Kjo do të thotë se ato fuqizohen nga një motor i vogël 660cc, që gjeneron deri në 63 kuaj-fuqi (47 kW / 64 PS) me turbo.
Në varësi të automjetit donator, fuqia transmetohet ose në pjesën e pasme ose në të katër rrotat nëpërmjet një ndërruesi manual me pesë shpejtësi ose një CVT.
Sipas kompanisë, PLAT fillon nga 4,390,000 jen (28,000 dollarë), ndërsa Dune Rover fillon nga 5,980,000 jen (38,100 dollarë).
Megjithatë, nëse filloni të shtoni opsione, mini-shtëpia e fortë mund të rritet në 7,178,000 jen (45,800 dollarë), duke e bërë atë një çështje mjaft të kushtueshme për madhësinë e saj.
Nëse ky çmim ose madhësi ju bën të dyshoni, e njëjta kompani ofron gjithashtu konvertime për kamper dhe karavan bazuar në Toyota Dyna, HiAce dhe Hilux më të mëdha, për blerësit që preferojnë aventurat e tyre me pak më shumë hapësirë. /Telegrafi/