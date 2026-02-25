"Kam marrë 4 mijë kërcënime me vdekje nga Argjentina" - Sneijder tregon çfarë ndodhi pasi foli për racizmin ndaj Vinicius
Legjenda holandeze Wesley Sneijder ka zbuluar se ka marrë rreth 4,000 kërcënime me vdekje pas komenteve të tij lidhur me një incident të dyshuar racist në ndeshjen e Ligës së Kampionëve mes SL Benfica dhe Real Madrid CF (0-1).
Incidenti ndodhi kur sulmuesi i Real Madridit, Vinícius Júnior, akuzoi lojtarin e Benficas, Gianluca Prestianni, se e kishte ofenduar me fjalë raciste. Situata shkaktoi tension në fushë dhe reagime të shumta pas ndeshjes.
UEFA e ka pezulluar përkohësisht Prestiannin me një ndeshje, duke e lënë jashtë takimit të kthimit në “Santiago Bernabéu”.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, futbollisti argjentinas ka mohuar akuzat për fyerje racore gjatë dëshmisë së tij para UEFA-s, duke pretenduar se përdori një fjalë tjetër jo me përmbajtje raciste dhe se gjithçka kishte nisur pas një ofendimi paraprak ndaj tij.
Sneijder, i cili aktualisht punon si analist për Ziggo Sport, reagoi ashpër ndaj incidentit. Ai deklaroi se, nëse një situatë e tillë do të ndodhte në ekipin e tij, do ta konsideronte të papranueshme.
“Shokët e skuadrës së Vinicius janë të bindur se ai nuk shpik gjëra. Në fytyrën e Prestiannit shihej frika dhe ishte e qartë se ai e kuptoi që kishte bërë një gabim të madh. Do të ketë pasoja,” u shpreh ish-mesfushori.
Komentet e tij shkaktuan reagime të forta, veçanërisht në Argjentinë. Duke folur në emisionin “Rondo”, Sneijder pretendoi se për shkak të deklaratave të tij ka marrë mijëra mesazhe kërcënuese.
“Është një temë e tmerrshme. Javën e kaluar mora 4,000 kërcënime me vdekje nga Argjentina vetëm sepse shpreha mendimin tim. Secili ka të drejtë të ketë mendimin e vet. Edhe ata që më kërcënojnë kanë mendimin e tyre. Unë e bazoj analizën time në atë që shoh,” deklaroi 41-vjeçari.
Wesley Sneijder: “I had 4 to 5,000 death threats from Argentinians after speaking out my opinion about Prestianni last week.” pic.twitter.com/q6xMxYTNcR
— Gill (@Gilld) February 24, 2026
Pavarësisht presionit dhe kërcënimeve, Sneijder theksoi se nuk tërhiqet nga qëndrimi i tij dhe vazhdon t’i qëndrojë analizës së bërë për incidentin. /Telegrafi/