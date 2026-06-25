'Kam dëgjuar se është jashtëzakonisht liberal' - Trump jep komentet e para për Andy Burnham
Donald Trump e ka quajtur Andy Burnham "jashtëzakonisht liberal", në komentet e tij të para publike në lidhje me ish-kryetarin e bashkisë së Mançesterit të Madh, që kur ai doli si kandidati kryesor për të zëvendësuar Keir Starmer.
Presidenti amerikan u tha gazetarëve se Burnham "ndoshta nuk do ta hapë Detin e Veriut" për eksplorimin e naftës dhe se "Mbretëria e Bashkuar po vdes", duke sinjalizuar se deputeti i sapozgjedhur i Partisë Laburiste mund të përballet me një marrëdhënie të tensionuar me Trump.
Burnham ka qenë kritik ndaj Trump në të kaluarën, duke e përshkruar politikën amerikane si "të polarizuar" dhe "helmuese" gjatë fushatës në Makerfield këtë muaj, transmeton Telegrafi.
Ndërsa protestuesit sulmuan Kapitolin e SHBA-së në vitin 2021, Burnham postoi në X: "Çdo politikan i Mbretërisë së Bashkuar që i dha Trumpit kohë të lirë, duhet të turpërohet tani".
I pyetur të mërkurën se çfarë dinte për Burnham, Trump tha: "Nuk e di, mendoj se shoh që ai ishte, mendoj, kryetari i bashkisë së një qyteti".
"Kam dëgjuar se ai është jashtëzakonisht liberal, jashtëzakonisht, kështu që kjo do të thotë se ai ndoshta nuk do ta hapë Detin e Veriut", shtoi ai.
Që nga fitorja zgjedhore e Trump në nëntor 2024, Starmer është përpjekur të ndjekë një qasje pajtuese me të dhe fillimisht mori lëvdata për trajtimin e tij të shkathët të presidentit të paparashikueshëm, por marrëdhënia e tyre u përkeqësua për shkak të konfliktit me Iranin.
Rruga e Burnham drejt vendit nr. 10 duket e hapur, me pak deputetë të tjerë të Partisë Laburiste që diskutohen si sfidues të mundshëm.
Komentet e Trump për Burnham erdhën gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Rutte po viziton Uashingtonin për të lehtësuar tensionet në aleancë për shkak të luftës së Iranit dhe kërcënimeve të Trump për të tërhequr trupat në Evropë, përpara një samiti të rëndësishëm të liderëve të NATO-s në korrik në Ankara.
Trump, një kritik i hershëm i NATO-s që e ka quajtur aleancën një "tigër letre", është zemëruar nga refuzimi i aleatëve për të mbështetur SHBA-në në konfliktin e Lindjes së Mesme ose për të ndihmuar në rihapjen e ngushticës së Hormuzit, pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën luftën e tyre kundër Iranit në shkurt.
Trump shprehu zhgënjim të veçantë me Mbretërinë e Bashkuar - së bashku me Italinë, Gjermaninë dhe Spanjën. Gjatë takimit, Rutte përdori tabela kartoni për të treguar se sa shumë vendet e NATO-s kanë rritur shpenzimet e tyre të mbrojtjes që kur Trump erdhi për herë të parë në detyrë në vitin 2017. /Telegrafi/