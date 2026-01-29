Kalon ilegalisht kufirin Kosovë-Serbi, dërgohet në mbajtje shtetasi serb
Gjatë patrullimit nga njësia policore është ndaluar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, i cili me automjetin e tij dyshohet se ka kaluar ilegalisht kufirin nga R. Serbisë në Republikën e Kosovës.
Sipas raportit 24 orwsh tw Policisw sw Kosovws bwhet e ditur se rasti ka ndodhur tw mwrkurwn rreth orws 08:00 nw fshatin Jashanicw tw Leposaviqit.
Tutje bwhet e ditur se i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
