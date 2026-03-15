Kaloi ilegalisht kufirin në Jarinjë - intervistohet i dyshuari
Një person dyshohet se ka kaluar në mënyrë të paautorizuar kufirin ndërmjet Serbisë dhe Republikës së Kosovës.
Sipas raportit policor, rasti është regjistruar të shtunën rreth orës 17:55 në pikën kufitare në Jarinjë.
I dyshuari, dyshohet se ka hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës.
Ai është shoqëruar në stacionin policor për intervistim, ndërsa me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt.
Rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente. /Telegrafi/
