Kafe me ujë mineral bëhet trend viral - ku qëndron sekreti
Pija e re kafe me ujë mineral ka fituar shpejt popullaritet online, duke u bërë një trend viral në rrjetet sociale.
Shumë përdorues raportojnë se kjo kombinim i veçantë rrit energjinë më efektivisht se çdo pije energjike që ata kanë provuar më parë, duke e bërë atë një zgjedhje tërheqëse për ata që duan një stimulim natyral dhe të shpejtë gjatë ditës.
Sekreti qëndron në mënyrën se si uji mineral ndërvepron me kafenë. Ai ndihmon që kafeina të absorbohet më shpejt në trup, duke dhënë një ndjesi të menjëhershme të zgjuarsisë dhe energjisë.
Përveç kësaj, uji mineral rikthen minerale të rëndësishme si magnezi dhe kalciumi, të cilat mund të humbasin gjatë konsumit të kafesë. Ky kombinim jo vetëm që ofron energji, por gjithashtu kontribuon në mirëqenien e përgjithshme të organizmit.
Receta është e thjeshtë dhe lehtësisht e përshtatshme për të gjithë. Mjafton të merrni një gotë të madhe me akull, të shtoni ujë mineral, një shot espresso të fortë, një majë kripë dhe pak lëng limoni për një shije freskuese dhe stimuluese.
Për ata që duan eksperimente, mund të shtohen edhe disa pika vanilje ose një copë e vogël xhinxher për një aromë më të pasur.
Kjo pije nuk është vetëm një mënyrë e re për të marrë energji, por edhe një eksperiencë e re shijesh që po tërheq gjithnjë e më shumë adhurues në mbarë botën. /Telegrafi/