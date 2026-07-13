Kadetët e ushtrisë italiane shpëtojnë një shofer nga një makinë që po fundosej
Skena dramatike u zhvilluan të dielën në Piazza Unità d'Italia në Trieste, në Italinë veriore. Një makinë u zhyt në det me shoferin brenda.
Disa kadetë nga Akademia Ushtarake e Modenës dëshmuan aksidentin dhe reaguan pa hezitim, transmeton Telegrafi.
Ata u hodhën në ujë, arritën te burri dhe e sollën në një vend të sigurt. Pastaj ua dorëzuan ekipeve të emergjencës që ishin njoftuar.
Incidenti u shpërnda gjerësisht në mediat sociale. Pamjet tregojnë automjetin duke lundruar në ujë dhe ekipet e shpëtimit duke notuar drejt shoferit.
Ministri i Mbrojtjes i Italisë, Guido Crosetto, gjithashtu vlerësoi veprimet e rekrutëve.
Ai tha se rekrutët kishin vepruar instinktivisht dhe kishin rrezikuar jetën e tyre për të ndihmuar një person tjetër.
Kurajoja, stërvitja dhe ndjenja e detyrës së tyre ishin një burim krenarie për të gjithë komunitetin italian të mbrojtjes, shpjegoi Crosetto.
Akademia Ushtarake e Modenës trajnon oficerë për ushtrinë italiane dhe karabinierët.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, operacioni i shpëtimit mishëron pikërisht vlerat e ngulitura te kadetët: guximin, ndjenjën e detyrës, vetëmohimin dhe përkushtimin ndaj shërbimit.
Ende nuk është e qartë pse makina përfundoi në ujë. Autoritetet kanë nisur një hetim për shkakun e aksidentit. /Telegrafi/