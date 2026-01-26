Është publikuar edhe një klip me disa nga momentet në mes të Elijona Binakajt dhe Klodian Mihajt.

Sërish u diskutua pëlqimi që ka shprehur banorja për Klodin dhe situata mes tyre.

Konkurrentja thotë se po e tërheq pëlqimin për të, por që është një proces më i gjatë.

"Janë gjëra që nuk i kam pasur në dorë, kam qenë e sinqertë. Dua të them një gjë, dyshimet e mia nuk i kam hequr. Ne jemi sqaruar me Klodin. Unë e kam tërhequr pëlqimin edhe pse është proces", u shpreh ajo.

Tutje tha: "Tani po mendoj që jemi në shoqëri. Shumica kanë qejf të na ndajnë".

Klodi nga ana tjetër po akuzohet vazhdimisht se po flirton me Elijonën e po ashtu edhe me Benitën.

Kjo e fundit gjithashtu ka shprehur një pëlqim për Klodin, ndonëse ka të dashur jashtë. /Telegrafi/

