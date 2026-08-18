Juventusi po shqyrton mundësinë e transferimit të yllit të Milanit
Juventusi po e monitoron nga afër Fikayo Tomorin, teksa po shqyrton mundësinë për ta transferuar mbrojtësin e Milanit para përfundimit të afatit kalimtar, raporton Gianluca Di Marzio.
“Bianconerët” po ndjekin me vëmendje listën e lojtarëve që Milani i ka nxjerrë në shitje dhe mund të bëjnë një lëvizje për Tomorin nëse arrijnë të krijojnë hapësirë në repartin e tyre defensiv.
Tomori raportohet se ka humbur besimin te Milani pas transferimit të Mario Gilas, ndërsa 28-vjeçari tashmë konsiderohet i tepërt për nevojat e skuadrës dhe është vendosur në listën e largimeve.
Drejtori sportiv i Juventusit, Ricky Massara, e njeh veçanërisht mirë reprezentuesin anglez, pasi kishte rol kyç në transferimin e Tomorit te Milani. Ai vazhdon ta vlerësojë shumë mbrojtësin dhe mund të tentojë ta ribashkojë me të në Torino.
Megjithatë, Juventusi duhet të largojë fillimisht disa nga mbrojtësit e tij përpara se të bëjë një ofertë serioze për Tomorin.
Milani është gjithnjë e më i hapur për shitjen e Tomorit, pasi anglezi ka hyrë në vitin e fundit të kontratës së tij, e cila skadon në vitin 2027.
“Rossonerët” raportohet se janë të gatshëm të pranojnë një ofertë prej 15 deri në 20 milionë euro për mbrojtësin, në vend që të rrezikojnë ta humbasin atë pa përfituar asgjë verën e ardhshme.
Milani do të preferonte ta shiste Tomorin jashtë Italisë, por Juventusi nuk është klubi i vetëm i Serie A që po e monitoron situatën e tij./Telegrafi/