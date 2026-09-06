Juventus 1-1 Milan: Notat e lojtarëve, ylli i “Rossonerëve” shpallet më i miri, dëshpëron keq 20-milionëshi
Juventusi mori një pikë krejt në fund në derbin ndaj AC Milanit, ku Federico Gatti shënoi me kokë.
“Zonja e Vjetër” dominoi plotësisht në sfidën ku AC Milani krijoi vetëm një rast për të realizuar përmes Cisse.
“SofaScore” si zakonisht ka vlerësuar paraqitjet e lojtarëve, ku Mike Maignan u shpall “Lojtari i ndeshjes” me notën 7.7, ndërsa te Juventusi më i dalluari ishte Gatti me 7.6.
Në anën tjetër, Edon Zhegrova që hyri në lojë në minutën e 89-të u vlerësua me 6.6, që është normale shkaku se kompletoi vetëm disa pasime, me ndeshjen që u fokusua në krahun tjetër, te Jeremia Boga.
Randal Kolo Muani rezultoi të jetë më i dobëti me 5.8, si pasojë e shumë topave të humbur.
Notat e lojtarëve:
Ndërkohë, Juventusi njësoi si Milani kanë nga shtatë pikë në Serie A pas tri xhirove./Telegrafi/