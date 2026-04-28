Juventusi ka nisur bisedimet konkrete për transferimin e Lewandowskit
Juventusi ka nisur bisedime konkrete për një lëvizje të mundshme për sulmuesin e Barcelonës, Robert Lewandowski, me negociatat që tashmë konsiderohen të hapura.
Sulmuesi polak, i cili mund të bëhet i disponueshëm si lojtar i lirë në qershor, është i hapur për t’iu bashkuar klubit italian, duke e parë këtë si një mundësi për të qëndruar në nivelin më të lartë të futbollit europian.
Agjenti i tij, Pini Zahavi, së fundmi është takuar me drejtuesit e Juventusit për të shqyrtuar realizueshmërinë e një marrëveshjeje dhe për të sqaruar pritshmëritë fillestare financiare.
Rrethi i afërt i Lewandowskit raportohet se kërkon një kontratë dyvjeçare me vlerë rreth 8-10 milionë euro neto në sezon, plus bonuse.
Megjithëse kjo shifër është dukshëm më e ulët se paga e tij aktuale te Barcelona, kërkesat mbeten të konsiderueshme duke pasur parasysh moshën e lojtarit, teksa ai i afrohet të 38-ave.
Juventusi po e vlerëson me kujdes situatën, ndërsa drejtori sportiv Damien Comolli dhe trajneri Luciano Spalletti e kanë prioritet afrimin e një qendërsulmuesi me përvojë.
Megjithatë, në listë po merren në konsideratë edhe alternativa të tjera si Randal Kolo Muani dhe Gonçalo Ramos.
Vendimi përfundimtar i klubit do të varet nga kushtet financiare dhe nga strategjia e përgjithshme për rindërtimin e repartit të sulmit gjatë kësaj vere./Telegrafi/