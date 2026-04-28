“Gjithçka varet nga Flick”, babai i yllit të Barcelonës zbulon detajet për të ardhmen e tij
Barcelona shpreson ta ulë ndjeshëm faturën e pagave gjatë afatit kalimtar të kësaj vere, çka do ta lehtësonte regjistrimin e përforcimeve të reja.
Marc-Andre Ter Stegen dhe Robert Lewandowski, dy nga lojtarët me pagat më të larta në klub, pritet me shumë gjasë të largohen, ndërsa një tjetër emër që mund të largohet është edhe Ansu Fati.
Barcelona synon ta mbyllë më në fund çështjen e Fatit këtë verë, pasi nuk ka arritur ta shesë në tre vitet e fundit.
Aktualisht ai është i huazuar te Monaco, e cila ka shprehur interes për ta transferuar përfundimisht, megjithatë një marrëveshje nuk është aspak e sigurt dhe procesi mbetet i ndërlikuar.
Monaco ka një opsion blerjeje prej 11 milionë eurosh në marrëveshjen me Barcelonën, por interesant është fakti se babai i Fatit, Bori Fati, ka deklaruar se realizimi i transferimit do të varet nga vendimi i Hansi Flick, sipas Sport.
“Nuk e dimë ende, sepse ai ka kontratë (me Barcelonën) deri në vitin 2028, kjo është e sigurt. Nuk e dimë, por do të donim të qëndronte te Monaco, sepse ai është i lumtur aty. Varet nga Flick. Ai ende nuk ka folur me të".
Është e pamundur që Flick të marrë vendime për skuadrën derisa të sigurohet titulli i La Ligës, gjë që Barcelona mund ta bëjë qysh fundjavën e ardhshme.
Megjithatë, fakti që drejtori sportiv Deco po kërkon një anësor të majtë të ri, në pritje të rikthimit të Marcus Rashford te Manchester United, është një tregues se Fati nuk shihet si pjesë e planeve për sezonin e ardhshëm./Telegrafi/