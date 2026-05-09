Juventusi fiton me mund ndaj Lecces
Juventusi ka shënuar fitore të vështirë në udhëtim te Lecce, në kuadër të xhiros së 36-të në Serie A.
“Zonja e Vjetër” arkëtoi pikët e plota falë një fitore 0-1, sfidë që mbi të gjitha e dominuan në krejt aspektet.
Dusan Vlahovic ishte autori i vetëm i golit pas një asistimi të Cambiasos.
Juventusi faktikisht shënoi edhe dy gola tjerë, megjithatë të dy u anuluan shkaku i serbit. Fillimisht ishte në pozitë jashtë loje te goli i dytë.
Ndërsa, te goli i tretë u inkuadrua në aksion kësisoj VAR-i e anuloi golin e Pierre Kalulu (59’).
Edon Zhegrova u inkuadrua vetëm në minutën e 83-të, duke zëvendësuar Federico Conceicaon.
Juventusi me këtë fitore ngjitët në pozitën e tretë me 68 pikë derisa Lecce zë pozitën e 17-të me 32 sosh./Telegrafi/