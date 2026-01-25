Juventusi e mbyll pjesën e parë në epërsi ndaj Napolit
Në ndeshjen e Serie A mes Juventusit dhe Napolit, pjesa e parë përfundoi me avantazh minimal për vendasit (1-0).
Zonja e Vjetër e nisi më mirë ndeshjen. me Khephren Thuram që kishte një gjuajtje, që goditi shtyllën, duke treguar rrezikshmërinë e Juventusit që nga fillimi i ndeshjes.
Goli vendimtar erdhi në minutën e 22-të, kur Jonathan David shfrytëzoi një pasim perfekt dhe realizoi me një goditje të saktë drejt pjesës së djathtë të portës së Napolit për 1-0.
Juventusi ka mundur ta shtojë epërsinë, por Francisco Coinceaco, nuk shënoi nga një pozitë ideale.
Me këtë rezultat, Juventusi shkon në pushim me avantazh minimal, ndërsa pjesa e dytë pritet të jetë vendimtare për të vendosur fatin e ndeshjes. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals