E pëlqen Florentino Perez, Real Madridi kontakton trajnerin e njohur
Real Madridi raportohet se ka kontaktuar përzgjedhësin e Argjentinës Lionel Scalonin, teksa klubi vazhdon të vlerësojë opsionet e mundshme për postin e trajnerit.
Me pak për të luftuar në La Liga dhe me të ardhmen e Alvaro Arbeloas gjithnjë e më të paqartë, gjiganti spanjoll ka nisur të shqyrtojë kandidatë që mund ta marrin rolin në mënyrë të përhershme. Javët e fundit janë përmendur disa emra, përfshirë Cesc Fabregas, Jurgen Klopp dhe Didier Deschamps.
Sipas emisionit radiofonik spanjoll “El Partidazo de COPE”, Real Madridi tashmë i është afruar Scalonit për këtë pozitë. Trajneri aktual i Argjentinës, i cili e udhëhoqi përfaqësuesen drejt suksesit në Kupën e Botës, po merret në konsideratë si pjesë e planeve afatgjata të klubit.
Megjithatë, një lëvizje e mundshme nuk pritet të jetë e menjëhershme, pasi Scaloni pritet të qëndrojë në krye të Argjentinës deri pas Botërorit 2026.
Presidenti Florentino Perez thuhet se po e vlerëson me kujdes këtë opsion, ndërsa Real Madridi synon të përcaktojë drejtimin e ardhshëm të stolit.
Scaloni ndërkohë gjithashtu është i hapur për të marrë drejtimin e gjigantit madrilen, por fokusi aktual është ta ruajë epitetin e kampionit të botës, me Argjentinën që vlerësohet si një nga favoritët kryesorë./Telegrafi/