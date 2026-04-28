Dogana e Kosovës: Sulm kibernetik ndaj platformës Schwacke
Dogana e Kosovës ka njoftuar publikun dhe palët e interesuara se platforma Schwacke, e cila është përdorur deri më tani për vlerësimin doganor të automjeteve të përdorura, ka qenë objekt i një sulmi kibernetik, duke shkaktuar ndërprerjen e qasjes në këtë shërbim.
“Si pasojë e këtij sulmi, qasja në këtë platformë është ndërprerë në nivel evropian dhe më gjerë, duke e bërë të pamundur përdorimin e saj për një periudhë të caktuar kohore”, thuhet në njoftimin e Doganës.
“Në këto rrethana… Dogana e Kosovës ka kaluar në përdorimin e platformës DAT (Deutsche Automobil Treuhand), e cila operon me standarde të njëjta profesionale dhe ofron të dhëna të besueshme për vlerësimin e automjeteve”, thuhet më tej.
“Dogana e Kosovës siguron se të gjitha veprimet e ndërmarra janë në funksion të lehtësimit të tregtisë, evitimit të pritjeve dhe mbrojtjes së interesit publik”, thuhet në njoftim.
Nga Dogana kanë bërë të ditur se për çdo ndryshim të mëtejmë, publiku do të njoftohet me kohë.