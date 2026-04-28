Interi përgatit goditjen në afatin kalimtar, ylli Realit objektiv kryesor
Interi po vazhdon të mbajë në radar portierin e Real Madridit, Andriy Lunin, teksa përgatitjet për afatin kalimtar të verës e vendosin përforcimin e portës si një nga prioritetet kryesore.
Klubi zikaltër është i vetëdijshëm për nevojën e gjetjes së një pasuesi të denjë të Yann Sommer dhe sheh te portieri ukrainas një mundësi konkrete për të ardhmen.
Lunin, i cili prej kohësh mbetet në hijen e Thibaut Courtois te madrilenët, ndodhet në një moment vendimtar të karrierës së tij, edhe pse kontrata e tij me Realin zgjat deri në vitin 2030 dhe fillimisht nuk ka shfaqur dëshirë për largim.
Megjithatë, mungesa e hapësirave si titullar mund ta shtyjë drejt një aventure të re, ku do të kishte më shumë minuta në dispozicion.
Sipas raportimeve të fundit, Interi nuk ka hequr dorë nga ideja për ta transferuar atë dhe është i gatshëm të bëjë përpjekje konkrete për të bindur lojtarin dhe klubin spanjoll.
Mundësia për të qenë protagonist në një skuadër që synon titullin në Serie A mund të jetë një faktor joshës për Lunin, ndërkohë që Real Madridi nuk do ta përjashtonte një negociatë në rast të një oferte të kënaqshme. /Telegrafi/