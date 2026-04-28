Shqipëria nënshkruan marrëveshje energjetike prej 6 miliardë dollarësh me SHBA-në dhe Greqinë
Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje strategjike energjetike me vlerë 6 miliardë dollarë me United States dhe Greece, të cilën kryeministri Edi Rama e cilësoi si një hap të rëndësishëm drejt transformimit të vendit në një qendër energjetike rajonale.
Gjatë ceremonisë së nënshkrimit, Rama deklaroi se projekti synon ta shndërrojë Vlora në një pikë kritike për energjinë në Europën Juglindore, duke e pozicionuar Shqipërinë si nyje ndërlidhëse për prodhimin, infrastrukturën dhe tregjet rajonale të energjisë.
Sipas tij, marrëveshja është pjesë e një strategjie më të gjerë për të kaluar nga varësia tradicionale nga energjia hidrike dhe importet, drejt statusit të eksportuesit neto të energjisë së ripërtëritshme.
Rama tha se partneriteti me SHBA-në dhe Greqinë kombinon sigurinë afatgjatë të furnizimeve, zhvillimin e infrastrukturës kritike, ekspertizën e sektorit privat dhe një angazhim të përbashkët gjeopolitik për qëndrueshmëri energjetike.
Ai theksoi se investimi do të sjellë teknologji moderne dhe marrëveshje të reja furnizimi, ndërsa do të forcojë rolin e Shqipërisë në tregjet energjetike të rajonit.
Sipas kryeministrit, pozicionimi i Shqipërisë si ndërlidhës energjetik përmes Ballkanit Perëndimor do të kontribuojë në stabilitetin rajonal dhe në sigurinë energjetike të vendeve fqinje.
Rama e lidhi gjithashtu projektin me dimensionin strategjik të demokracisë dhe pavarësisë, duke deklaruar se siguria energjetike është e lidhur ngushtë me lirinë dhe shmangien e varësive nga aktorë që mund të përdorin energjinë si instrument presioni politik.
Në ceremoni ishte e pranishme edhe ambasadorja e SHBA-së në Greqi, Kimberly Guilfoyle, për të cilën Rama shprehu mirënjohje për mbështetjen ndaj forcimit të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe SHBA-së.
Marrëveshja, sipas qeverisë shqiptare, konsiderohet një nga projektet më të mëdha energjetike të viteve të fundit dhe synon ta pozicionojë Shqipërinë si aktor më të rëndësishëm në arkitekturën energjetike të Europës Juglindore.