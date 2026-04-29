Juventusi e do Greenwoodin, mendon ta përdorë Zhegrovën në shkëmbim
Juventusi po e shqyrton mundësinë që në afatin kalimtar veror ta përfshijë Edon Zhegrovën në një marrëveshje për transferimin e Mason Greenwoodit, i cili aktualisht është pjesë e Marseilles.
Sipas “La Gazzetta dello Sport”, “Zonja e Vjetër” synon ta afrojë sulmuesin anglez duke ofruar një shumë parash, si dhe duke e përfshirë në paketë edhe futbollistin e Kosovës.
Greenwood vlerësohet rreth 50 milionë euro, ndërsa Juventusi thuhet se do të tentojë ta ulë këtë shifër duke e përdorur Zhegrovën si pjesë të shkëmbimit.
Mediumi italian kujton se Marseille kishte shfaqur interesim për Zhegrovën edhe verën e kaluar, ndërsa këtë edicion kosovari nuk ka arritur të sigurojë hapësirë të madhe te Juventusi.
27-vjeçari ka luajtur 475 minuta në 23 paraqitje, pa realizuar ende gol apo asist.
Krahas Marseilles, situatën e Zhegrovës te Juventusi po e monitorojnë edhe Besiktas dhe Monaco.
Në anën tjetër, Greenwood po kalon një sezon shumë të mirë me Marseillen: në 42 ndeshje ka shënuar 25 gola dhe ka bërë 10 asistime. /Telegrafi/