Kaos te Milani pas sezonit të dështuar: Igli Tare mund të largohet në javët e ardhshme
Duket se aventura e Igli Tares si drejtor sportiv i Milanit po shkon drejt fundit, me gazetarin Matteo Moretto që raporton se një ndarje mes drejtorit shqiptar dhe klubit po bëhet gjithnjë e më e mundshme në javët e ardhshme.
Sipas raportimeve, të përcjella nga “MilanNews24”, ende nuk ka konfirmim zyrtar, por sinjalet tregojnë qartë se palët janë pranë “divorcit”.
Një zhvillim i tillë do të ishte një tjetër ndryshim i rëndësishëm në strukturën drejtuese të Milanit, pas një sezoni të vështirë që ka nxitur reflektim të thellë në hierarkinë e klubit.
Largimi i mundshëm i Tares hap menjëherë pikëpyetje për pasuesin e tij në krye të operacioneve sportive, në një moment kur Milani ka nevojë për qartësi në këtë rol përpara një afati kalimtar vere që pritet të jetë i ndërlikuar dhe vendimtar.
Igli Tare iu bashkua Milanit para sezonit 2024/25, pas largimit nga Lazio, ku kaloi më shumë se dy dekada duke ndërtuar një nga operacionet më të respektuara të skautimit dhe rekrutimit në Serie A.
Koha e tij te “Rossonerët” ka përkuar me një periudhë të trazuar, ku së fundmi është raportuar gjerësisht edhe për prishjen e marrëdhënies mes këshilltarit të lartë Zlatan Ibrahimovic dhe trajnerit Massimiliano Allegri – një situatë që në javët e fundit ka hedhur “hije” mbi të gjithë organizatën./Telegrafi/