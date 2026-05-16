Roma ndryshon qasje: Synon t’ia rinovojë kontratën Paulo Dybalas
Zëvendëspresidenti i Romës, Ryan Friedkin, është rikthyer në kryeqytetin italian për të mbikëqyrur personalisht negociatat për rinovimin e kontratës së Paulo Dybalas.
Sipas “Corriere dello Sport”, agjenti i sulmuesit argjentinas, Carlos Novel, ka mbërritur në Romë të premten në mbrëmje, do të jetë i pranishëm në derbin e së dielës, dhe më pas do të nisë diskutimet formale për një zgjatje të marrëveshjes.
Në Trigoria mbizotëron optimizëm i kujdesshëm, ndërsa Dybala raportohet se nuk ka dëshirë të largohet nga Roma, duke i lënë në plan të dytë interesimin nga Boca Juniors dhe klubet e MLS.
Megjithatë, pengesa kryesore mbetet financiare.
Dybala aktualisht përfiton rreth 8 milionë euro neto në sezon, ndërsa Friedkin i ka kërkuar klubit ulje të ndjeshme të faturës së pagave. Propozimi që është në tryezë parashikon një zgjatje dyvjeçare, me pagë bazë dukshëm më të ulët – mes 2.5 dhe 3 milionë euro – e plotësuar me bonuse të lidhura me paraqitjet dhe objektivat.
Nga ana sportive, trajneri Gasperini e ka bërë të qartë se e dëshiron Dybalan të qëndrojë, së bashku me Pellegrinin dhe Celikun, duke i dhënë negociatave edhe më shumë shtysë.
Kualifikimi në Ligën e Kampionëve do ta forconte ndjeshëm pozitën e Romës në bisedime, si në aspektin financiar ashtu edhe në projektin që mund t’i ofrojë argjentinasit, i cili – sipas raportimeve – i ka kërkuar bashkëshortes së tij, Orianës, që të shtyjë për të paktën edhe një vit çdo rikthim në Argjentinë.
Por para kontratave, vjen derbi. Dybala nuk ka shënuar ende asnjë gol në pesë paraqitje ndaj rivalit në këtë përballje dhe është i vendosur ta ndryshojë këtë statistikë të dielën.