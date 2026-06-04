Para ardhjes së liderëve të Evropës, grupet kriminale serbe shkaktojnë tensione në Mal të Zi – çfarë dihet për burrat që iu ndalua hyrja në Tivat?
Katër shtetas serb hynë në territorin e Malit të Zi më 2 qershor me qëllim që të siguronin akomodim në hotele prestigjioze në Tivat për një pjesë të grupit që u dëbua nga vendi dje, nga aeroporti në atë qytet bregdetar, për shkak të kërcënimeve për sigurinë kombëtare - mëson "Vijesti".
Ekipi prej 87 burrash zbarkoi në Tivat dje në mëngjes në orën 10:41 me një fluturim çarter të linjës ajrore kombëtare serbe "Air Serbia", dhe pak para orës 16:00 u kthyen në Beograd.
Ai fluturim çarter ishte marrë me qira nga agjencia turistike "Happy Travel" nga Bijelina, transmeton Telegrafi.
Shërbimet malazeze të sigurisë njoftuan se grupi u dëbua sepse përbënin kërcënim për sigurinë kombëtare, si dhe se morën pjesë në tubime të shumta publike me rrezik të lartë sigurie, dhe se disa prej tyre ishin të regjistruar për kryerjen e veprave penale dhe kundërvajtjeve me elementë dhune.
Ekipi që mbërriti me një fluturim çarter për në Tivat nuk donte t'u përgjigjej pyetjeve të policisë në lidhje me arsyen e mbërritjes së tyre në Mal të Zi.
Shumë nga pasagjerët në fluturimin e djeshëm, të cilëve tani u ndalohet hyrja në Mal të Zi, janë etiketuar nga mediat serbe, politikanët vendas të opozitës, aktivistët qytetarë dhe studentët si "banditë" të Partisë Progresive Serbe (SNS), ose regjimit të Aleksandar Vuçiq - të cilët janë të lidhur me shpërbërjen e protestave studentore në Serbi, trazirat në ngjarjet sportive, shkaktimin e incidenteve, organizimin dhe kampingun në të ashtuquajturat Çacilend në parkun e Pionierëve të Beogradit përpara ndërtesës së presidentit serb.
Samiti i Bashkimit Evropian (BE) - Ballkani Perëndimor mbahet nesër në Tivat, takimi më i madh ndërkombëtar në historinë e vendit, i cili do të mbledhë së bashku, përveç zyrtarëve më të lartë rajonalë, edhe udhëheqës evropianë, si presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministrja italiane Giorgio Meloni, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Departamenti i Policisë dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare (ANB) dje konfiskuan nga grupi i dëbuar banderola me mesazhe SNS - "Serbia fiton", një pajisje komunikimi në distancë të gjatë dhe një radiolidhje, të cilat u gjetën në një aeroplan që u ul në Tivat, dhe dy autobusë me targa serbe, të cilët dyshohet se ishin të destinuar për transportimin e "mysafirëve", u konfiskuan gjithashtu.
Një burim policor i tha "Vijesti" se fluturimi nga Beogradi u kontrollua për shkak të "dyshimeve për aktivitet hibrid". Kryeministri Milojko Spajiq njoftoi në parlament pardje se Mali i Zi është cak i qëllimeve dashakeqe.
"Për herë të parë në Mal të Zi, kemi një përzierje faktorësh të politikës së jashtme dhe grupesh të krimit të organizuar që po veprojnë së bashku kundër rrugës evropiane të vendit tonë... Ka qenë kështu për rreth katër ose pesë muaj, dhe BE po na ndihmon ta luftojmë atë", tha Spajiq në zyrën e kryeministrit, por nuk specifikoi se cili faktor i politikës së jashtme dhe cilat grupe kriminale janë pas një aktiviteti të tillë dhe çfarë veprimesh po kryejnë.
Portalet malazeze pranë regjimit të presidentit serb Vuçiq ose heshtën ose përmendën vetëm shkurtimisht incidentin e djeshëm. Një nga këto media raportoi se Vuçiq kërkoi që të mos organizohej asnjë pritje zyrtare ose lamtumirë protokollare për të gjatë vizitës së tij në Tivat.
Megjithatë, një pritje zyrtare nuk ishte planifikuar, sepse samiti në të cilin do të marrë pjesë Vuçiq nuk është një vizitë zyrtare në Mal të Zi.
Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Informacionit (BIA) njoftoi zyrtarisht mbrëmë se e kishte këshilluar Vuçiqin të mos udhëtonte në Mal të Zi për shkak të rrezikut të lartë të sigurisë.
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Ata thanë se e bazuan një vlerësim të tillë në njohuritë e tyre operative se udhëheqësi i klanit Kavaç, Radoje Zvicer, ndodhet në Mal të Zi.
"Në kundërshtim me të gjitha rregullat e profesionit dhe qëndrimin e përgjegjshëm, vlerësimi i sigurisë që u kërkua vazhdimisht nga shërbimi që priti tubimin në Mal të Zi nuk na u dha", thuhet në deklaratë.
Vera Didanoviq, gazetare e javores së Beogradit "Radar", vlerësoi për "Vijesti" se i gjithë rasti nuk mund të shpjegohet me një interpretim të thjeshtë - "ata nisën një veprim hibrid kundër Malit të Zi dhe u kapën në flagrancë".
Ajo deklaroi se për qeverinë jashtëzakonisht të aftë në Serbi, e cila ka mbijetuar për 14 vjet pavarësisht skandaleve të panumërta, është mjaft e pabesueshme që ajo ka rënë në një nivel të tillë amatorizmi saqë do të dërgonte një aeroplan të mbushur vetëm me burra, shumë prej të cilëve kanë precedentë kriminalë të njohur publikisht, në një qytet të vogël me masa maksimale sigurie, me qëllim mbajtjen e një takimi me personalitete të larta.
Didanoviq thotë se nëse vërtet do të kishte një plan për të transferuar pasagjerë të dyshimtë në Mal të Zi në një mënyrë kaq të ngathët pa u vënë re, kjo do të thoshte se shpërbërja e brendshme e qeverisë së Vuçiqit ka përparuar shumë më tej nga sa mund ta imagjinojë kushdo.
"Dhe në të njëjtën kohë, me një humbje të plotë të kontaktit me realitetin", deklaroi ajo.
Megjithatë, e intervistuara vëren se nëse i gjithë ky veprim i kushtueshëm ishte planifikuar me vetëdije për t'u zbuluar, lind pyetja se cili është mesazhi i tij i vërtetë dhe për kë është menduar - Malit të Zi, mysafirëve të tij evropianë apo qytetarëve të Serbisë, gjë që, sipas saj, ndodh më shpesh kur bëhet fjalë për lëvizjet e Vuçiqit.
"Mund të ketë qenë, për shembull, një ushtrim demonstrues i destinuar për përfaqësuesit evropianë që mbërrijnë në Tivat - se Vuçiq ka kapacitetin të shkaktojë probleme në rajon, ose një justifikim që ai të heqë dorë nga ardhja në Tivat, ose të largojë vëmendjen e publikut serb nga një seri skandalesh të pabesueshme me të cilat ai është përballur në javët e fundit", shpjegoi Didanoviq.
Serbia aktualisht po tronditet nga disa skandale, më i madhi prej të cilëve është vrasja e Aleksandar Neshoviq në një restorant ekskluziv në Beograd që, sipas mediave serbe, është në pronësi të Andrej Vuçiq, vëllait të presidentit të Serbisë.
Për shkak të dyshimeve për një mbulim të vrasjes në atë rast. Ish-shefi i policisë së Beogradit, Veselin Miliq, u arrestua. Trupi i Neshoviq-it ndërkohë ishte zhdukur dhe më vonë u gjet në një fuçi në Inxhija. Sasha Vukoviq dyshohet se është autori i drejtpërdrejtë i vrasjes.
Përveç kësaj vrasjeje, vëmendja në Serbi ishte përqendruar edhe te një banderolë e madhe "Serbia fiton" e vendosur në ndërtesën në qendër të Beogradit, e cila rrezikoi të vegjlit e një shpendi të rrallë dhe të mbrojtur rreptësisht - bishtalecit të bardhë. Banderola u hoq pasi qytetarët protestuan.
Lajmi i fundit që "tronditi" qeverinë e Vuçiqit ishte një raport mbi Serbinë nga eurodeputeti kroat Tonino Picula, i cili është plot me kritika ndaj regjimit atje.
Didanoviq deklaroi se kur të mbërrijnë reagimet zyrtare, të cilat ende priten, pamja mund të jetë disi më e qartë, por fakti mbetet se "i gjithë ky veprim idiot" i ka shkaktuar dëme të mëtejshme Serbisë.
"Domethënë, disa prej tyre - duke filluar nga ato financiare (dikush pagoi për atë aeroplan, dhe zakonisht rezulton se janë qytetarë të Serbisë), përmes atyre politike (një përkeqësim i ri i marrëdhënieve në rajon), deri në një shembje të re të imazhit dhe dinjitetit të tij", tha i intervistuari.
Midis pasagjerëve të aeroplanit që u ul dje në Tivat janë kryesisht ata me precedentë kriminalë, të cilët janë përmendur në mediat serbe për vite me radhë si njerëz që janë të angazhuar në detyra speciale për regjimin e SNS-së.
Nëse shikojmë listën e pasagjerëve që "Vijesti" kishte qasje, mund të konkludohet se këta janë njerëz që mediat dhe aktivistët në Serbi i kanë etiketuar për vite me radhë si të afërt me qeverinë e Vuçiqit, disa prej të cilëve janë akuzuar për krime të rënda.
Një pjesë e grupit në listë ishte e lidhur me regjimin e SNS-së, i cili, kur është e nevojshme, i angazhon ata për tubime, siguri për lokalet e partisë, por edhe organizimin e të ashtuquajturave kundërprotesta.
Sipas të dhënave të disponueshme publikisht, autoritetet lokale përdorën gjithashtu një pjesë të listës për të heshtur disidentët politikë në stadiume dhe salla basketbolli, protesta të opozitës dhe studentëve, si dhe për të shpërndarë pamflete partiake dhe për të vizatuar grafite të SNS-së...
Një burim i "Vijesti" pranë shërbimeve të sigurisë deklaroi se midis të deportuarve ishte Dalibor Stanojeviq, i njohur në publik me nofkën Boske, i cili u përshkrua në media si një person i afërt me strukturën qeverisëse të SNS-së.
Stanojeviq, i cili ka punuar si roje sigurie në Beograd për vite me radhë, u përmend në mediat lokale se kishte sulmuar qytetarët e mbledhur me një kabllo metalike vitin e kaluar kur u fotografua gjatë protestave të mëdha studentore kundër regjimit.
U përmend edhe Aleksandar Jankoviq, për të cilin mediat serbe shkruan vitin e kaluar se në Eurobasket në Riga (Kampionati Evropian i Basketbollit) ai ‘disiplinoi’ tifozët serbë me grushte në tribuna, të cilët mbështesnin lëvizjen studentore në Serbi gjatë ndeshjeve të ekipit kombëtar.
Aktivistët nga nisma "Beogradi" pohuan se Jankoviq, i njohur më mirë me nofkën Aca Hari, ishte një "bandit në shërbim të SNS-së" dhe se ai ishte gjithashtu përgjegjës për "mbrojtjen e flamurit" me një gisht të mesëm të kuq, i cili u shfaq në kryeqytetin serb më 21 janar 2025, si përgjigje e autoriteteve ndaj "revolucionit me ngjyra".
Mediat serbe shkruan se Stanojeviq, të cilin e quajtën "rojtari i gishtit të mesëm", ishte gjithashtu autori i sulmit ndaj dy aktivistëve të opozitës që u përpoqën të hiqnin "mesazhin" nga një nga mbikalimet në Beograd.
Një tjetër pasagjer i dyshimtë nuk mundi të shkonte më larg se ndërtesa e aeroportit në Tivat - Nemanja Naraçi, një punonjës i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Zemun, i cili u përmend gjithashtu si pjesë e ekipit të kriminelit Milan Hofman Vidoviq.
Naraçi është në gjyq për një incident më 13 dhjetor 2024, gjatë protestës "Stop Serbia" në Novi Sad, kur katër burra drejtuan një Porsche përmes qytetarëve - të cilët po bllokonin një kryqëzim në atë moment - dhe më pas, pasi ndaluan automjetin, rreth njëqind metra larg, u kthyen për t'u përleshur fizikisht.
Lista e pasagjerëve që u kthyen në Beograd përfshin edhe disa atletë - Janko Kerekesh, një bodybuilder nga Novi Sadi, Vukashin Vakireviq, një kikboksier nga Beogradi.
Stefan Kojoviq, i cili, sipas raportimeve të mediave në Serbi, ishte një nga aktivistët e SNS që sulmuan studentët me shkopinj bejsbolli gjatë protestës, iu ndalua gjithashtu hyrja në Mal të Zi.
Kojoviq ishte midis aktivistëve të SNS që "mbrojtën" ambientet e partisë në Novi Sad nga studentët. Ai u akuzua për thyerjen e nofullës së studentit A. V. me një shkop bejsbolli. Ai ishte në paraburgim dhe Aleksandar Vuçiq e quajti atë "hero" dhe kërkoi falje për të - e cila përfundimisht u dha.
Midis pasagjerëve ishin Slavisha Kamenoviq, Ognjen Ristivojeviq, Nenad Jaqimovski, Aleksandar Çiriq, Nenad dhe Luka Singjeliq - të cilët organizatat studentore, aktivistët qytetarë dhe opozita në Serbi i akuzojnë për sulm ndaj qytetarëve dhe studentëve në disa tubime në të gjithë vendin.
Zyrtarët më të lartë malazezë - presidenti i shtetit, parlamenti dhe qeveria - nuk kanë bërë asnjë njoftim në lidhje me incidentin e djeshëm.
Zëvendëskryeministri Aleksa Beçiq (Demokratët) njoftoi se aktiviteti policor në aeroportin e Tivatit tregoi se sistemi po funksionon, domethënë se institucionet kompetente monitorojnë, kontrollojnë, vlerësojnë dhe reagojnë në përputhje me ligjin para se çdo rrezik të bëhet problem.
"Mali i Zi nuk është një vend ku dikush mund të hyjë pa kontrolluar, pa një arsye të qartë për të qëndruar dhe pa procedurat e sigurisë që zbatohen për ngjarjet e nivelit më të lartë ndërkombëtar", tha ai.
Tonqi Janoviq, një anëtar i parlamentit nga Lëvizja në pushtet Evropa Tani (PES), vlerësoi se reagimi i shërbimeve kompetente në Tivat tregoi se institucionet malazeze po i marrin seriozisht sfidat e sigurisë.
Janoviq tha se ishte shumë interesante që një grup njerëzish me "dosje të rëndësishme" vendosën të vinin në Tivat në kohën e tubimit më të madh ndërkombëtar në historinë e vendit.
Kryetari i Partisë Liberale dhe një zyrtar i Bashkimit Evropian, Vatroslav Belan, tha se ata kishin paralajmëruar më parë për ndikimin dhe përpjekjet e Vuçiqit për të destabilizuar Malin e Zi.
"Megjithatë, i kujtoj ekipit qeveritar se ky është i njëjti grup ose një grup i ngjashëm që udhëhoqi 'betejën për Nikshiçin', 'zgjidhi Budvën' dhe qytete të tjera malazeze në zgjedhjet lokale. Pa përmendur mbështetjen për 'procesionet madhështore'", tha Belan.
Kolegu i tij nga Bashkimi Evropian, Nikola Zirojeviq, përshëndeti veprimin e policisë dhe ANB-së, duke thënë se mikpritja duhet të anulohet për Vuçiqin, i cili, siç pretendon ai, dërgoi "mysafirë" në Mal të Zi.
Borko Stefanoviq, nënkryetar i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë (SSP) opozitare serbe, vlerësoi se inspektimi dhe ndalimi para hyrjes në Mal të Zi i personave që mbërritën nga Beogradi në Tivat me fluturim çarter dje në mëngjes është "një skandal dhe një turp për Serbinë", si dhe "një tregues i rrugës progresive evropiane joekzistente dhe shkatërrimit të çdo stabiliteti në Serbi dhe rajon".
Kryetari i Partisë Demokratike (DS) opozitare lokale, Srgjan Milivojeviq, i bëri thirrje Vuçiqit të japë dorëheqjen pas, siç tha ai, një skandali të paparë në Tivat, ku, sipas tij, një aeroplan me persona nga mjedisi kriminal që supozohej të ishin të angazhuar në sigurinë e tij mbërriti në Samitin BE-Ballkani Perëndimor.
"Ai nuk po udhëton si president i shtetit, por si shefi i mafies që merr me vete struktura paraushtarake dhe parapolicore, banditë dhe kriminelë nga 'kacillanda'. Këtë herë, kjo praktikë është ndaluar", tha Milivojeviq.
Vera Didanoviq i tha “Vijesti”-t se, ndërsa pritej reagimi i Beogradit zyrtar ndaj lajmit për ndalimin e hyrjes për pasagjerët në një fluturim çarter nga Beogradi për në Tivat, vëmendja u tërhoq nga sjellja e megafonëve mediatikë të autoriteteve në Serbi, të cilët, sipas saj, kryesisht zgjodhën të heshtnin për skandalin e pabesueshëm.
“Në lajmet e TV Pink në orën 3 të pasdites, disa orë pasi u publikua informacioni, nuk pati asnjë fjalë për ngjarjen. Në RTS, në fund fare të lajmeve, përpara parashikimit të motit, u publikua një informacion i heshtur për 'kontrollin e shtuar' në aeroportin e Tivatit, pa asnjë fjalë për atë që zbuloi në të vërtetë ai kontroll”, tha ajo.
Didanoviq theksoi se faqet e para të tabloidëve nuk paraqisnin shtrembërimin e zakonshëm propagandistik të realitetit, përveç "Informer", i cili përdorte rregullisht mantrën "ata i urrejnë serbët", duke pretenduar se "serbët kaluan një golgotë në aeroportin e Tivatit" dhe duke bërë pyetjen patetike "Çfarë ju kemi bërë".
"Zakonisht kemi situata të tilla në Serbi kur qeveria kapet në flagrancë për të cilat ekziston dyshim i arsyeshëm për keqbërje. Dhe këtu, gjithçka tregon vërtet se aeroplani me pasagjerë në bord, shpesh autorë të veprimeve në interes të qeverisë së Vuçiqit, nuk mund të ishte ngritur pa dijeninë e së njëjtës qeveri", vlerësoi i intervistuari.
Deputetja e opozitës në parlamentin serb Marinika Tepiq publikoi dje "biografitë" e disa prej pasagjerëve në fluturimin çarter që u ul në Tivat.
"Jaqimovski Nenad, drejtoi makinën nga e cila dolën sulmuesit e studentit Lazar Diniq. Naraçi Nemanja, një oficer policie i pezulluar i cili vrau dhe plagosi njerëz në rrugën Futoshka me makinën e tij. Kojoviq Stefan, një nga katër personat që ia thyen nofullën studentes Ana. Uveriq Nemanja dhe Vujoviq Spasoje - kriminelë nga Subotica. Uveriq u dënua për krime të rënda, u lirua pas një dënimi të reduktuar dhe u punësua në policinë komunale", deklaroi Tepiq.
Qytetarët e Malit të Zi dyshohet se nuk mund të kalojnë kufirin me Serbinë për shkak të kundërmasave që autoritetet lokale kanë ndërmarrë për shkak të dëbimit të 87 qytetarëve të atij vendi - i thanë "Vijesti" disa burime nga sektori i sigurisë.
Sipas të njëjtit informacion, në territorin nën juridiksionin e policisë serbe, nga ora 19:30 e mbrëmjes së kaluar, asnjë qytetar i Malit të Zi nuk kaloi në vendin fqinj në pikat kufitare të Gostunit, Jabukës dhe Draçenovcit.
Burimi i "Vijesti" deklaroi se kolegët serbë dyshohet se i kanë informuar malazezët se kjo ishte një "masë e përkohshme që do të zgjasë pak kohë".
"Policia jonë po kryen kontrolle të shtuara dhe, si zakonisht, hyrja u lejohet të gjithë atyre që nuk kanë shqetësime sigurie. Pavarësisht kësaj, nga ana tjetër, nga ora 19:30, prania e policisë serbe është rritur dhe ata po zbatojnë masa të shtuara ekskluzivisht kundër qytetarëve malazezë... Një ndalim është pothuajse në fuqi", tha një nga burimet e "Vijesti".
Një burim policor tha jozyrtarisht se në pikat kufitare në Serbi - pra në hyrje të Serbisë nga Mali i Zi - trafiku për qytetarët malazezë është i vështirësuar për shkak të kontrolleve të detajuara të kryera nga policia kufitare serbe.
"Ne rekomandojmë që qytetarët tanë të monitorojnë trafikun në pikat kufitare për në Serbi në kohë reale përmes kamerave nga pikat kufitare në faqet e internetit të autoriteteve kompetente dhe që të kërkojnë informacion zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë", tha burimi. /Telegrafi/