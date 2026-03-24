Juventusi dhe PSG-ja po diskutojnë mundësinë e shkëmbimit të yjeve
Juventus po eksploron mundësinë për të rikthyer në Torino sulmuesin Randal Kolo Muani, ndërkohë që Paris Saint-Germain po konsideron një mundësi shkëmbimi që përfshin Jonathan David.
Kolo Muani, i cili kaloi një pjesë të vitit 2025 në huazim te Juventus, mbetet i etur për një rikthim pas një periudhe pozitive në Itali, ku shënoi 10 gola dhe ndjeu vlerësim nga klubi. Megjithatë, e ardhmja e tij duket se nuk lidhet më me PSG, që kanë bërë të qartë se synojnë një zgjidhje të përhershme dhe jo një huazim tjetër.
Sulmuesi francez pritet gjithashtu të largohet nga Tottenham Hotspur në fund të sezonit, pavarësisht nga pozita e klubit në ligë, sipas Gazzetta dello Sport.
Juventus është i hapur për një ribashkim, veçanërisht pasi trajneri i skuadrës, Luciano Spalletti, është një admirues i gjatë i Kolo Muanit. Tekniku italian beson se lëvizshmëria e sulmuesit do të forcojnë sulmin, potencialisht krahas Dusan Vlahovic, i cili vetë ka një të ardhme të pasigurt te Juventusi.
Drejtori sportiv i PSG-së po vlerëson një marrëveshje shkëmbimi që përfshin David, një lojtar me të cilin ka punuar më parë në Francë.
Megjithatë, Juventus ka ndjenja të përziera për sulmuesin kanadez dhe mund të tundohen nga mundësia për të rikthyer Kolo Muanin, edhe nëse kjo do të nënkuptonte largimin e David.
Një marrëveshje do të varet nga disa faktorë, përfshirë sigurinë e Juventusit për kualifikimin në Ligën e Kampionëve dhe arritjen e një marrëveshjeje mbi vlerësimin e lojtarit, me shifra që po diskutohet rreth 40 milionë eurove./Telegrafi/