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Pas eliminimit të turpshëm të Kombëtares së Gjermanisë nga Kupa e Botës, kjo mund t'i kushtojë trajnerit Julian Nagelsmann me humbjen e punës, të gjithë sytë janë menjëherë te Jurgen Klopp.

Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, Klopp dëshiron ta marrë drejtimin e Gjermanisë, por vetëm po pret një telefonatë nga drejtuesit e federatës.

“Jurgen Klopp do të ishte i hapur për të konsideruar rikthimin në menaxhim nëse Federata Gjermane vendos ta telefonojë”.

“Nagelsmann dëshiron të qëndrojë, por vendimi përfundimtar është në duart e DFB-së, Klopp do të ishte i hapur për të dëgjuar dhe i etur për projektin”, ka shkruar Romano.

Ashtu si në vitet e kaluara, emri i Klopp po përmendet përsëri. Ish-trajneri i suksesshëm i Borussia Dortmund dhe Liverpool mori një pushim nga trajneri në verën e vitit 2024. Ai shpjegoi se ndihej i rraskapitur.

Më pas u bë drejtues global i futbollit për Red Bull dhe aktualisht punon si komentator ekspert për MagentaTV gjatë Kupës së Botës. Kjo është arsyeja pse iu desh të deklaronte menjëherë nëse do të merrte drejtimin e Gjermanisë. /Telegrafi/

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