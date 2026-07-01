Jurgen Klopp dëshiron të bëhet trajner i Gjermanisë
Pas eliminimit të turpshëm të Kombëtares së Gjermanisë nga Kupa e Botës, kjo mund t'i kushtojë trajnerit Julian Nagelsmann me humbjen e punës, të gjithë sytë janë menjëherë te Jurgen Klopp.
Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, Klopp dëshiron ta marrë drejtimin e Gjermanisë, por vetëm po pret një telefonatë nga drejtuesit e federatës.
“Jurgen Klopp do të ishte i hapur për të konsideruar rikthimin në menaxhim nëse Federata Gjermane vendos ta telefonojë”.
“Nagelsmann dëshiron të qëndrojë, por vendimi përfundimtar është në duart e DFB-së, Klopp do të ishte i hapur për të dëgjuar dhe i etur për projektin”, ka shkruar Romano.
🚨🇩🇪 Jürgen Klopp would be open to considering return to management if German Federation decide to call him.
Nagelsmann wants to stay but final decision in DFB hands, Klopp would be open to listening and keen on project.
🎥 https://t.co/cBTE2ezZfB pic.twitter.com/X2p0PBXnGP
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026
Ashtu si në vitet e kaluara, emri i Klopp po përmendet përsëri. Ish-trajneri i suksesshëm i Borussia Dortmund dhe Liverpool mori një pushim nga trajneri në verën e vitit 2024. Ai shpjegoi se ndihej i rraskapitur.
Më pas u bë drejtues global i futbollit për Red Bull dhe aktualisht punon si komentator ekspert për MagentaTV gjatë Kupës së Botës. Kjo është arsyeja pse iu desh të deklaronte menjëherë nëse do të merrte drejtimin e Gjermanisë. /Telegrafi/