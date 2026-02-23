Ju prezantojmë ajkën e iftarit: Schmand nga Zott, produkti ikonik në tregun e Kosovës
Mund të themi lirisht se është produkt legjendar. Ajka gjermane Schmand nga Zott, i vetmi origjinal në tregun e Kosovës.
Schmand është një ajkë me strukturë të trashë, e butëdhe jashtëzakonisht kremoze. Me një përmbajtje tipike yndyre rreth 20-24%, ajo ofron baraspeshën perfekte mes freskisë së lehtë acidike dhe shijes fantastike.
Nuk është kos, nuk është salcë, nuk është thjesht ajkë gatimi si çdo tjetër.
Schmand nga Zott është një kategori më vete, me identitet ikonik dhe përdorim shumë dimensional në kuzhinë. Mbi të gjitha është pa hormone (GMO Free) dhe pa konzervues.
Schmandi është ajka e preferuar e iftarit, pasi gjen përdorim në pafund receta, duke filluar prej atyre më tradicionale që kombinohen me speca, pite e të tjera, e deri tek ato më moderne, si p.sh. me patatina apo supa të ndryshme.
Schmand. Nga Zott. I vetmi i vërteti.