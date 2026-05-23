Torta Hyrem me çokollatë, fëstëkë dhe hurma: Ëmbëlsirë mbretërore që shkrihet në gojë
E pasur, kremoze dhe plot aroma orientale, kjo tortë duket luksoze dhe mahnit që në kafshatën e parë
Ka torta që përgatiten për ditëlindje dhe festa, por ka edhe nga ato që mbahen mend gjatë edhe pasi të jetë ngrënë copëza e fundit. Pikërisht e tillë është torta Hyrem – e pasur, aromatike dhe plot shije që të kujtojnë ëmbëlsirat luksoze orientale.
Që në kafshatën e parë do të ndieni kombinimin e çokollatës, arrave, fëstëkëve dhe hurmave, ndërsa çdo shtresë duket si një luks i vogël në pjatë. Nuk është rastësi që kjo tortë është frymëzuar nga personazhi i famshëm i Sulltaneshës Hyrem nga seriali “Sulejmani i Madhërishëm”.
Përzierja e përbërësve duket elegante, e fuqishme dhe paksa dekadente – pikërisht ashtu siç imagjinohen ëmbëlsirat e sarajeve osmane.
Edhe pse nuk i përket recetave tradicionale të kuzhinës turke, torta Hyrem vitet e fundit është bërë një nga të preferuarat e adhuruesve të ëmbëlsirave të pasura dhe kremoze. Arsyeja është e thjeshtë: duket madhështore, ndërsa shija është edhe më e mirë, transmeton Telegrafi.
Pse torta Hyrem është kaq e veçantë?
Ndryshe nga tortat klasike që mbështeten vetëm te çokollata ose arrat, kjo ëmbëlsirë bashkon tekstura dhe aroma të ndryshme.
Hurmat i japin ëmbëlsi natyrale dhe lëngshmëri, fëstëkët sjellin një nuancë orientale, ndërsa çokollata e bardhë e bën kremin të butë dhe kremoz.
Pikërisht për këtë arsye, torta Hyrem të jep përshtypjen e një ëmbëlsire luksoze pastiçerie, edhe pse përgatitet me përbërës që mund t’i gjeni lehtësisht.
Një tjetër avantazh është se duket shumë elegante edhe pa dekorime të ndërlikuara.
Përbërësit për pandispanjën:
- 5 vezë
- 5 lugë sheqer
- 5 lugë miell
- 2 lugë kakao
- 1 pluhur për ëmbëlsira
- 5 lugë vaj
- 5 lugë qumësht
- 100–150 gram hurma të grira imët
Përbërësit për kremin:
- 1 litër qumësht
- 3 pudingë vaniljeje
- 6 lugë sheqer
- 100 gram çokollatë të bardhë
- 100 gram gjalpë ose margarinë
- 100 gram arra të bluara
- 100 gram fëstëkë të bluar
- 150–200 gram hurma të grira imët
Përbërësit për glazurën:
- 100 gram çokollatë për gatim
- 5 lugë qumësht
- 1 lugë vaj
Si përgatitet torta Hyrem?
Përgatitja e pandispanjës
Rrihni vezët dhe sheqerin derisa masa të bëhet e çelët dhe shkumore. Shtoni vajin dhe qumështin, më pas miellin, kakaon dhe pluhurin për ëmbëlsira. Në fund shtoni hurmat e grira imët.
Masën hidheni në një tepsi të lyer dhe piqeni në 180 gradë për rreth 20 minuta.
Nëse dëshironi shije edhe më të lëngshme, pandispanjën mund ta lagni lehtë me qumësht ose qumësht me çokollatë para se ta mbushni me krem.
Kremi që i jep tortës shijen e veçantë
Pudingun e vaniljes ziejeni me sheqer dhe qumësht sipas procedurës standarde. Ndërsa kremi është ende i ngrohtë, shtoni çokollatën e bardhë dhe përziejeni derisa të shkrihet plotësisht.
Pasi kremi të ftohet, shtoni gjalpin ose margarinën dhe rriheni mirë. Më pas shtoni arrat e bluara, fëstëkët dhe hurmat e grira imët.
Pikërisht ky kombinim i jep tortës shijen e pasur dhe karakteristike, për shkak të së cilës gjithmonë kërkohet edhe një copë tjetër.
Shtresa finale që bën diferencën
Mbi pandispanjën e ftohur shpërndajeni kremin në mënyrë të barabartë.
Shkrini çokollatën për gatim me qumështin dhe vajin, më pas hidheni sipër tortës. Glazura me shkëlqim e bën ëmbëlsirën të duket edhe më luksoze dhe përshtatet në mënyrë perfekte me kremin e butë.
Pas kësaj, lëreni tortën të ftohet mirë që shijet të bashkohen.
Torta që duket si ëmbëlsirë pastiçerie
Ajo që i mahnit më shumë njerëz te kjo tortë është pamja e saj. Edhe pa shumë dekorime, duket elegante dhe luksoze, prandaj është zgjedhje ideale për festa, ditëlindje apo raste kur doni t’i impresiononi mysafirët.
Dhe sapo ta provoni, do ta kuptoni pse torta Hyrem është bërë një nga recetat më të dashura për adhuruesit e ëmbëlsirave orientale.
Kombinimi i hurmave, çokollatës, fëstëkëve dhe kremit të pasur e bën këtë tortë shumë më tepër sesa një ëmbëlsirë të zakonshme. Është një desert plot aroma, tekstura dhe shije të pasur që lë mbresë që në kafshatën e parë.
Nëse po kërkoni një tortë që duket madhështore dhe njëkohësisht mahnit me shije dhe aromë, kjo recetë ia vlen ta ruani.
Shijojeni. /Telegrafi/